我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

12歲少女把清潔墳墓當夢想工作 一周3次已清逾3500個

編譯中心／綜合報導
克萊曼從4歲就開始愛上清潔墳墓，迄今為止若以每年計算，她已清理超過3500個墳墓。取材自YouTube
克萊曼從4歲就開始愛上清潔墳墓，迄今為止若以每年計算，她已清理超過3500個墳墓。取材自YouTube

一般人通常都對鬼神近而遠之，不過澳洲一名年僅12歲的女孩卻把「清潔墳墓」當興趣！近日一名澳洲女孩在當地爆紅，原因是因為她從4歲就開始愛上清潔墳墓，迄今為止若以每年計算，她已清理超過3500個墳墓，未來還打算把清潔墳墓當成「夢想工作」。

來源：Tweed Shire Council YouTube

根據「每日郵報」報導，澳洲新南威爾士州（New South Wales）東北部一名名叫克萊曼（Tj Kleeman）的12歲女孩，在4歲時就愛上清洗墓碑。當時因為全家剛好搬到一個墓地旁，為了克服還小的弟弟對墓碑的恐懼，克萊曼的媽媽塔貝莎（Tabetha）就時常帶著兩個孩子到墓地散步，以幫助他們消除恐懼、放鬆心情。

報導中提到，克萊曼表示一開始搬到墓地旁時就覺得相當害怕，但後來媽媽就建議她清理墳墓，才讓她降低對墳墓的恐懼感，「現在我很喜歡清理墳墓，沒有任何字句可以說明這種感覺，但我希望可以當成是未來的工作」。

塔貝莎也說，女兒每周都要到墓地二至三次，且每次清潔都會花上一小時左右。克萊曼在清潔墓地時，會先將地上枯萎的花或落葉掃乾淨，接著再用刷子和肥皂水擦洗墓碑上的灰塵污垢，過程可說是相當仔細。

目前克萊曼已協助墓園清潔超過3500個墳墓，塔貝莎說道「如果女兒把墓園裡所有的墓碑都清乾淨了，她就會再花一年的時間重新清理，這樣來來回回已經八次了！」

日後克萊曼希望能舉辦社區志願日，召集社區志願者一起清潔墳墓，並希望獲得一台能清除墓碑上苔蘚和汙漬的發電機。

澳洲 YouTube

上一則

「慾望城市」難躲新冠肺炎 莎拉潔西卡派克承認了！

下一則

1/31-2/6星座運勢 雙子座／人氣往上竄 天蠍座／幸福離不遠

延伸閱讀

72歲夏台鳳 做起瑜伽身形宛如少女

72歲夏台鳳 做起瑜伽身形宛如少女
輕縱累犯害死無辜少女！ 芝郊區市長要求檢察官下台

輕縱累犯害死無辜少女！ 芝郊區市長要求檢察官下台
未雨綢繆早準備 風水寶地佑子孫專車免費接送實地視察「安樂福地」

未雨綢繆早準備 風水寶地佑子孫專車免費接送實地視察「安樂福地」
與中關係好 紐喊話澳：學著點「多尊重…謹慎用詞」

與中關係好 紐喊話澳：學著點「多尊重…謹慎用詞」

熱門新聞

伊莉莎白赫莉在雪地裡幾乎沒穿多少衣物，豐滿胸型快要露光。（取材自Instagram）

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

2021-01-26 02:45
有幾種夢境可能是「危險預兆」。 示意圖／ingimage

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

2021-01-29 08:08
赫佛某日回家時驚見妻子外遇的場面。示意圖／Ingimage

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

2021-01-23 05:45
英國男子格列佛在封城期間靠賣生活用品致富。(取材自dailyrecord.co.uk)

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

2021-01-25 21:36
賀錦麗外甥女梅娜的丈夫阿雅古（中）穿著Nike Air Jordan 1 OG Dior運動鞋，零售價2000美元。取材自推特

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

2021-01-24 07:18
俄勒岡州約瑟芬縣衛生廳的醫護人員，在疫苗失效前，給願意的路人接種。(取自俄勒岡州約瑟芬縣推特@CountyJosephine)

快看世界／醫護載疫苗受困暴雪 急中生智給路人接種

2021-01-28 12:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇