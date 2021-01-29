UNIQLO跨界巴黎羅浮宮 聯手傳奇設計師打造限定UT

UNIQLO Louvre museum UT系列女裝休閒上衣。圖／UNIQLO提供

UNIQLO宣布與世上最知名的巴黎羅浮宮展開為期4年的合作，並邀請了曾操刀BURBERRY視覺的傳奇設計師Peter Saville跨界，打造聯名限定UT系列，最快在2月5日就能把大師傑作穿上身。

UNIQLO Louvre museum UT系列男裝連帽上衣。圖／UNIQLO提供

提到巴黎景點時，羅浮宮幾乎能與鐵塔齊名，館藏豐富程度也是頂尖，令許多人都會再三流連。而影響了包括Raf Simons、高橋盾和Virgil Abloh等時裝設計師的Peter Saville更是在音樂與流行產業，具有崇高與傳奇般的地位存在。UNIQLO最新的計畫，就是集結與上述的單位與設計師，共同打造出足以讓人尖叫的聯名UT系列，可以說是今年時尚、潮流迷們最值得期待的跨界合作。這系列源自於UNIQLO接手贊助羅浮宮從2019年1月開始的周六免費開放夜，會邀請訪客在夜間的羅浮宮的三大展廳中漫步，探索藝術史中的大師傑作與鮮為人知的角落，深獲好評，迄今超過16萬人次參與。

UNIQLO Louvre museum UT系列男裝T恤。圖／UNIQLO提供

而此次的合作，UT男裝視覺由傳奇設計師Peter Saville主導，他的靈感來自羅浮宮的館藏編號系統，因此結合名畫如《蒙娜麗莎的微笑》、《薩莫色雷斯的勝利女神》等作品，加上該畫作的館藏編號，印製於T恤或連帽上衣。在過去UT系列就曾經推出過以Peter Saville經典CD封面為主題的款式，但此次還加入的羅浮宮的古典藝術元素，讓人有了非入手不可的理由。而女裝系列由UT團隊原創設計，以大師傑作中的「女性」為主題，讓藝術人像拼貼精緻花卉圖案，呈現女性多樣化面貌。聯名UT系列一共將推出9款男裝和10款女裝。