Subway在加州挨告 理由竟是「鮪魚非鮪魚」

美國加州舊金山灣區兩位居民近日委託律師控告知名連鎖速食餐廳Subway，理由是Subway的鮪魚潛艇堡根本不含真鮪魚，甚至「既不是鮪魚、也不是魚」。Subway否認指控，強調他們販賣貨真價實的野生鮪魚。(翻攝：The Sun)

加州 舊金山灣區 兩位居民近日委託律師，將知名連鎖速食餐廳Subway告上聯邦法院，聲稱Subway的鮪魚潛艇堡根本沒有一丁點的真鮪魚，甚至「既不是鮪魚、也不是魚」。Subway否認指控，強調他們販賣貨真價實的野生鮪魚，整起訴訟「沒有根據」、「毫無意義」。

華盛頓郵報引述起訴書，指原告聲稱她們在住家附近的Subway分店購買鮪魚潛艇堡，但獨立實驗室檢測 「多個樣本」後發現，裡面的「鮪魚」是「不含鮪魚的各種調製品混合物，只是被告混雜在一起，模仿鮪魚的外觀。」

原告委任的一位律師多格拉（Shalini Dogra）透過電郵回應記者查證時，婉拒說明實驗室檢測出來的確切成分，僅稱他們發現「既不是鮪魚、也不是魚」。

不過，起訴書聲稱混和非鮪魚產品的成本較低，指控Subway為求省錢，在產品成分「蓄意做出虛假與誤導陳述，犧牲未起疑的消費者增加獲利」，讓原告受騙上當，還稱她們要是知道詳情，不是不會購買鮪魚潛艇堡，就是可以少付一點錢。

報導稱原告指控Subway涉犯詐欺、蓄意誤導與不當得利等，請法官批准全案改成集體訴訟，讓其他可能同樣不滿的消費者也能加入。

Subway發言人透過聲明指出，這些指控完全不實，也沒有經過充分調查，強調各家分店提供百分之百煮過的鮪魚，批評原告說法將導致Subway的加盟主與小企業負責人受到損害威脅，誓言會上法院強力辯護。