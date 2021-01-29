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MLB／田中將大為何回日本？球探：受盡洋基迷折磨

體育新聞組／綜合報導
多年來未能率隊闖世界大賽，田中將大飽受球迷批判。 (美聯社)
多年來未能率隊闖世界大賽，田中將大飽受球迷批判。 (美聯社)

日本樂天金鷲迎來前王牌田中將大歸來，日媒預測合約內容為2年9億日圓（約863萬美元），並在第二年附帶有球員選擇權，可望在1年後重返大聯盟。

根據日媒《日刊體育》報導，洋基近7年未曾闖入世界大賽，而多年來身為王牌投手的田中將大自然也就難辭其咎，而《日刊體育》也引述一位美聯球探說法，「去年洋基在分區系列賽就遭到淘汰，表現不佳的田中也成為紐約媒體的眼中釘，球迷也會嚴厲指責他。」

「表現不理想被自家洋基球迷雖然已是家常便飯，但仍然造成田中莫大壓力，另外田中在2014年強忍手肘韌帶傷勢，在選擇不動Tommy John手術的情況下繼續奮戰，也讓他身體逐漸出現狀況，但就算如此田中仍願意留在洋基隊，不過洋基仍是沒有提出合約，其他球隊報價也是不理想，雖然此事會讓人無法接受，但這一年就先回到日本休息吧。」

另有一名長年駐美的情蒐人員表示，自己從某經紀人口中聽到，田中似乎不想與日本人相處在同一隊，「在美國已經熟悉了休息室裡的氣氛，但陣中若有日本人就要回歸較拘謹的相處模式，而較年長的日本球員更是如此，也會造成另一種壓力，也曾聽說田中也有收到陣中有日本選手的球隊提出合約。」

日本 洋基 美國

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