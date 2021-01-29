我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

台男改「15字姓名」求好運 命理師不看好

編譯中心／綜合報導
高雄26歲男子林家丞外型陽光，他說，期待新名字能讓工作運加分，早日賺進人生第一桶金。（圖：林家丞提供）
高雄26歲男子林家丞外型陽光，他說，期待新名字能讓工作運加分，早日賺進人生第一桶金。（圖：林家丞提供）

日前高雄一名26歲男子將名子改成「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，總共15字的名子引起眾人一片討論，而他改名子是初衷是希望能助長運勢，不過命理師卻打臉表示「恐與改名原意背道而馳」。

易經生肖姓名學老師高煜霖在臉書發文指出，取名字在「道法自然」的前提下，講究「天、人、地」的融合，因此，才有眾所周知的，名字有天格、人格、地格的分析元素，判斷對於當事者，是正能量還是負能量。

新名字長達15個字，很難不引人側目，林家丞說，這是他第2次改名，相信好名字加上個...
新名字長達15個字，很難不引人側目，林家丞說，這是他第2次改名，相信好名字加上個人努力能有好運勢。（圖：林家丞提供）

高煜霖接著分析，林家丞屬豬，就易經生肖姓名學演繹原理，恐怕有2大致命傷，像「家」字裡面的「豕」，也是代表「豬」的元素，如此，與主角的生肖「豬」，形成「自刑」，顯示出，遇到不順，易憂鬱，而意氣用事決策；「丞」字下面的「一」字，帶有「蛇」形，又與生肖「豬」，形成「六沖」格局，在姓名學歌訣裡，一句「豬蛇相沖財難求」得知，難怪會因財不順，遇挫，推斷才會做出如此「超自然」的改名決定。

最後，高煜霖解釋林家丞雖然將15字名子提到「台灣之光」，但若是福報不夠，將來恐會體能下滑，陷入體弱多病的循環裡。

雖然命理師不太看好此名的運勢，不過改名字是當事人做的決定，命理風水也是仁者見仁，智者見智的事，當事人覺得滿意最重要。

台灣 臉書

上一則

天生神力！澳男游泳遭鱷魚咬頭 赤手撬開下巴脫逃

延伸閱讀

台男求轉運改15字長名 憂印章刻不下 父母也傻眼

台男求轉運改15字長名 憂印章刻不下 父母也傻眼
LACOSTE首推生肖系列 MCM牛魔王形象圖好逗

LACOSTE首推生肖系列 MCM牛魔王形象圖好逗
指侵犯人權 川普政府對古巴內政部及部長祭制裁

指侵犯人權 川普政府對古巴內政部及部長祭制裁
牛年「運勢排行」看這裡！3個生肖好運爆發

牛年「運勢排行」看這裡！3個生肖好運爆發

熱門新聞

赫佛某日回家時驚見妻子外遇的場面。示意圖／Ingimage

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

2021-01-23 05:45
伊莉莎白赫莉在雪地裡幾乎沒穿多少衣物，豐滿胸型快要露光。（取材自Instagram）

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

2021-01-26 02:45
英國男子格列佛在封城期間靠賣生活用品致富。(取材自dailyrecord.co.uk)

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

2021-01-25 21:36
賀錦麗外甥女梅娜的丈夫阿雅古（中）穿著Nike Air Jordan 1 OG Dior運動鞋，零售價2000美元。取材自推特

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

2021-01-24 07:18
美國空姐提醒民眾，搭飛機時千萬別喝機上的熱水，因為熱水箱都沒在清洗。（示意圖／取材自Ingimage）

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

2021-01-20 19:16
兆彩今開出10億元的頭獎。(美聯社)

兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州 史上第三高

2021-01-23 17:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…