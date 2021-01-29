台男改「15字姓名」求好運 命理師不看好

高雄26歲男子林家丞外型陽光，他說，期待新名字能讓工作運加分，早日賺進人生第一桶金。（圖：林家丞提供）

日前高雄一名26歲男子將名子改成「林家丞台灣 之光財神羅伯特歐薩斯」，總共15字的名子引起眾人一片討論，而他改名子是初衷是希望能助長運勢，不過命理師卻打臉表示「恐與改名原意背道而馳」。

易經生肖姓名學老師高煜霖在臉書 發文指出，取名字在「道法自然」的前提下，講究「天、人、地」的融合，因此，才有眾所周知的，名字有天格、人格、地格的分析元素，判斷對於當事者，是正能量還是負能量。

新名字長達15個字，很難不引人側目，林家丞說，這是他第2次改名，相信好名字加上個人努力能有好運勢。（圖：林家丞提供）

高煜霖接著分析，林家丞屬豬，就易經生肖姓名學演繹原理，恐怕有2大致命傷，像「家」字裡面的「豕」，也是代表「豬」的元素，如此，與主角的生肖「豬」，形成「自刑」，顯示出，遇到不順，易憂鬱，而意氣用事決策；「丞」字下面的「一」字，帶有「蛇」形，又與生肖「豬」，形成「六沖」格局，在姓名學歌訣裡，一句「豬蛇相沖財難求」得知，難怪會因財不順，遇挫，推斷才會做出如此「超自然」的改名決定。

最後，高煜霖解釋林家丞雖然將15字名子提到「台灣之光」，但若是福報不夠，將來恐會體能下滑，陷入體弱多病的循環裡。

雖然命理師不太看好此名的運勢，不過改名字是當事人做的決定，命理風水也是仁者見仁，智者見智的事，當事人覺得滿意最重要。