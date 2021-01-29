我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

天生神力！澳男游泳遭鱷魚咬頭 赤手撬開下巴脫逃

編譯張君堯／綜合報導
澳洲一名男子28日在北部湖泊游泳時，竟被一隻鹹水鱷咬住頭部，求生意志高昂的他竟直接將手伸進鱷魚顎部撬開下巴，驚險脫困，之後還放話自己很快會「重返原地游泳」。(Getty Images)
澳洲一名男子28日在北部湖泊游泳時，竟被一隻鹹水鱷咬住頭部，求生意志高昂的他竟直接將手伸進鱷魚顎部撬開下巴，驚險脫困，之後還放話自己很快會「重返原地游泳」。(Getty Images)

澳洲一名男子28日在北部湖泊游泳時，竟被鱷魚咬住頭部，求生意志極高的他竟直接將手伸進鱷魚顎部「撬開下巴」，這才驚險脫困，之後還向醫護人員放話，稱自己很快就會重返原地游泳。

這名44歲男子是在凱恩斯（Cairns）附近的熱門戲水地點普萊西德湖（Lake Placid）遭鱷魚攻擊，他的兩側臉頰都被咬傷，但醫護人員趕到時，仍顯得「非常非常鎮定」。

昆士蘭急救服務局（Queensland Ambulance Service）的醫護人員史威尼（Paul Sweeney）指出，當時該男子的頭頂突然被緊咬，他直覺認為是鱷魚，不過該男子不慌不亂、把雙手伸進鱷魚顎部並「撬開下巴」，只有在鱷口閉上時被咬到左手食指，順利脫逃。

逃脫之後，該男子游了相當遠的距離才返回岸邊，以免再次受到襲擊，據他估計，攻擊他的是一隻鹹水鱷（Saltwater Crocdile）、身長約1.5到2公尺間。

男子的頭部、臉部、肩膀和手皆有穿刺傷口，所幸沒有其餘嚴重傷勢，史威尼則認為他非常幸運，強調若傷口若再往下幾公分，就會咬到主要血管，情況也不會這麼簡單。目前男子被送到凱恩斯醫院，預計可完全康復。

史威尼也透露，該男子過去八年、每周都至少在該地區游泳三次，並表示「他是很健壯的人，還一直強調自己很快就會回到原處游泳」，讓史威尼心生佩服。

游泳 澳洲

上一則

玩遊戲撈小金魚回池塘放養 40年後變「巨獸」

下一則

台男改「15字姓名」求好運 命理師不看好

延伸閱讀

《老照片說故事》聯考大學衝刺

《老照片說故事》聯考大學衝刺
爸媽老友變成狼！8歲女童遭猥褻 崩潰躲廁所哭到發抖

爸媽老友變成狼！8歲女童遭猥褻 崩潰躲廁所哭到發抖
前游泳冠軍 轉軌道培育新一代

前游泳冠軍 轉軌道培育新一代
熱帶氣旋基米澳洲外海形成 威脅大堡礁地區景點

熱帶氣旋基米澳洲外海形成 威脅大堡礁地區景點

熱門新聞

赫佛某日回家時驚見妻子外遇的場面。示意圖／Ingimage

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

2021-01-23 05:45
伊莉莎白赫莉在雪地裡幾乎沒穿多少衣物，豐滿胸型快要露光。（取材自Instagram）

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

2021-01-26 02:45
英國男子格列佛在封城期間靠賣生活用品致富。(取材自dailyrecord.co.uk)

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

2021-01-25 21:36
賀錦麗外甥女梅娜的丈夫阿雅古（中）穿著Nike Air Jordan 1 OG Dior運動鞋，零售價2000美元。取材自推特

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

2021-01-24 07:18
美國空姐提醒民眾，搭飛機時千萬別喝機上的熱水，因為熱水箱都沒在清洗。（示意圖／取材自Ingimage）

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

2021-01-20 19:16
兆彩今開出10億元的頭獎。(美聯社)

兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州 史上第三高

2021-01-23 17:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…