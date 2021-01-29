天生神力！澳男游泳遭鱷魚咬頭 赤手撬開下巴脫逃

澳洲一名男子28日在北部湖泊游泳時，竟被一隻鹹水鱷咬住頭部，求生意志高昂的他竟直接將手伸進鱷魚顎部撬開下巴，驚險脫困，之後還放話自己很快會「重返原地游泳」。(Getty Images)

澳洲 一名男子28日在北部湖泊游泳 時，竟被鱷魚咬住頭部，求生意志極高的他竟直接將手伸進鱷魚顎部「撬開下巴」，這才驚險脫困，之後還向醫護人員放話，稱自己很快就會重返原地游泳。

這名44歲男子是在凱恩斯（Cairns）附近的熱門戲水地點普萊西德湖（Lake Placid）遭鱷魚攻擊，他的兩側臉頰都被咬傷，但醫護人員趕到時，仍顯得「非常非常鎮定」。

昆士蘭急救服務局（Queensland Ambulance Service）的醫護人員史威尼（Paul Sweeney）指出，當時該男子的頭頂突然被緊咬，他直覺認為是鱷魚，不過該男子不慌不亂、把雙手伸進鱷魚顎部並「撬開下巴」，只有在鱷口閉上時被咬到左手食指，順利脫逃。

逃脫之後，該男子游了相當遠的距離才返回岸邊，以免再次受到襲擊，據他估計，攻擊他的是一隻鹹水鱷（Saltwater Crocdile）、身長約1.5到2公尺間。

男子的頭部、臉部、肩膀和手皆有穿刺傷口，所幸沒有其餘嚴重傷勢，史威尼則認為他非常幸運，強調若傷口若再往下幾公分，就會咬到主要血管，情況也不會這麼簡單。目前男子被送到凱恩斯醫院，預計可完全康復。

史威尼也透露，該男子過去八年、每周都至少在該地區游泳三次，並表示「他是很健壯的人，還一直強調自己很快就會回到原處游泳」，讓史威尼心生佩服。