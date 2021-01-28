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過年大吃大喝 醫師提醒長者忌口以免這些病上身

記者吳亮賢 / 新北報導
台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳至翔提醒，長者用餐應少量多餐，並避免暴飲暴食，多攝取蔬菜水果等含纖維質食物，幫助腸胃蠕動及排便。圖 / 台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳至翔提醒，長者用餐應少量多餐，並避免暴飲暴食，多攝取蔬菜水果等含纖維質食物，幫助腸胃蠕動及排便。圖 / 台北慈濟醫院提供

農曆新年將至，家家戶戶備足開運年菜、應景零嘴、飲料，準備大吃大喝，不過台北慈濟醫院提醒，年長者脆弱的胃腸可受不了這樣的「厚待」，經常在年節時遇到長者求診，抱怨「胃糟糟」、腹脹、便秘、胃痛等不適症狀，嚴重者甚至引發膽囊、胰臟發炎。醫師提醒，老人家腸胃功能不如年輕人，若年節飲食不忌口，不僅可能使慢性病失控，也會造成腸胃負擔。

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳至翔指出，每年春節連假過後，門診總會增加許多胃腸不適就診的案例，其中又以老年人居多。隨著老化，腸胃系統也跟著退化，不只腸胃蠕動速度變慢，胃酸分泌量也跟著降低，食物進入胃中到排空，所需的時間約是青壯年的2倍。

陳至翔表示，雖然長者們有相對規律的生活作息及飲食習慣，但春節美食當前，再加上家人團聚、氣氛歡樂，多會有「難得過節，久久一次無妨」的僥倖心態；然而，突然混亂的作息及飲食習慣，容易引起各種腸胃疾病，加上牙口不好，影響咀嚼能力，食物常未完全咬碎就進到胃中，若吃入過多油膩、粗纖維等不易消化的食物，更會加重消化不良。

此外，年節民眾常一次購入大量食材、煮一大桌菜，有時候一餐吃不完，會隔餐甚至隔天再加熱食用，但食材不新鮮或保存不當容易孳生細菌，長者們的抵抗力及免疫力較差，很可能因此食物中毒或罹患急性腸胃炎，最嚴重者甚至可能引起全身性的感染。

根據衛福部健保署統計，春節期間急診十大疾病中，腸胃炎排行第一，有4萬4千多人次，春節後七天內，腸胃炎的門急診量更高達28萬多人次。陳至翔也指出，油膩的年菜不只可能引發腸胃不適，也會刺激膽囊收縮分泌膽汁，提高膽囊炎、胰臟炎發生的機率。

陳至翔提醒，為了安心、健康過好年，長者用餐應少量多餐，並避免暴飲暴食，並需注意食材新鮮及菜餚保鮮，烹調方式以清蒸、水煮代替油炸，年糕、發糕等不易消化食物不宜過量。另也鼓勵長者多起身活動筋骨，並攝取蔬菜水果等含纖維質食物，幫助腸胃蠕動及排便。

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