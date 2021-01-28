她受訪談疫情失業 網友焦點卻全在「性愛玩具」

BBC今日威爾斯26日晚間採訪艾莫斯，請她分享新冠肺炎疫情期間的失業經歷，但眼尖的觀眾與網友都注意到，在她後方的書架上面，竟大喇喇地放著一個男性生殖器外型的性愛玩具。(取材推特)

BBC威爾斯26日晚間採訪一位當地婦女，節目卻幾乎馬上就失焦。因為眼尖的觀眾與網友都注意到，在她後方的書架上面，竟大喇喇地放著一個男性生殖器外型的性愛玩具。有記者推文笑稱，這大概是當晚最大咖的嘉賓。

每日郵報報導，BBC今日威爾斯（BBC Wales Today）當時正訪問艾莫斯（Yvette Amos），請她分享新冠肺炎疫情期間的失業經歷，但觀眾的目光直接轉到艾莫斯後方的書架，看著架上的性愛玩具跟著書籍與桌遊一起入鏡，隨即樂不可支地上社群媒體 分享畫面擷圖和討論，也讓整起事件「一夕暴紅」。

記者塔克（Grant Tucker）在推特 寫到，「也許是BBC威爾斯新聞今晚背景的最大咖嘉賓，上電視前總要檢查你的書架。」

推特上的網友多覺得此事很搞笑，也有人懷疑是故意設計好的橋段，否則鏡頭不會那麼剛好拍到幾乎整個房間，讓性愛玩具跟著入鏡。部分網友懷疑那到底是性愛玩具或新潮雕塑 ，「我猜是新奇蠟燭。不是很有幫助。」

還有網友相信艾莫斯被朋友或家人惡搞，「必須為她感到難過…這是什麼伴侶。」另一位網友則認為，「等到她發現他們做出什麼好事後，有人就要倒大楣了。」

不過，自稱是艾莫斯老友的網友艾莉莎（Elisha）倒是推文表示，艾莫斯不介意她跟著性愛玩具一起上電視的影像暴紅，「她就一個悠閒的嬉皮。」