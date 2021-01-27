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否極泰來！北卡男新車上路撞鹿 同日竟中兆彩200萬

編譯張君堯／即時報導
男子日前剛牽新車，結果才剛上路就撞到2頭鹿、非常倒楣，沒想到同日他竟對中200萬美元兆彩。（Getty Images）
男子日前剛牽新車，結果才剛上路就撞到2頭鹿、非常倒楣，沒想到同日他竟對中200萬美元兆彩。（Getty Images）

美國一名男子日前剛牽新車，結果才剛上路就撞到2頭鹿、非常倒楣，沒想到同日他竟對中200萬美元的兆彩，可謂「先苦後甘」。

北卡羅萊納州教育彩券（North Carolina Education Lottery）26日的聲明中透露，利蘭（Leland）一名男子杜威（Anthony Dowe）在上班途中發生「撞鹿事故」，剛牽新車就出事讓他心情跌至低谷、沮喪的回家睡覺。

杜威起床後，拿出購買的兆彩（Mega Millions）彩券對獎，對到第四張時赫然發現自己「連中五碼」，機率是驚人的「1260萬分之1」，讓他心想「哇！這簡直太瘋狂了」。

杜威隨後帶著對中100萬美元的彩票前往商店，而且好運不只於此，由於購買彩票時杜威有加購「加倍玩法」（Megaplier），讓獎金直接增加一倍、達200萬美元。

杜威25日在兆彩總部領獎、扣稅後實拿約140萬美元，他與父母分享喜訊後，家人都為他感到高興。而這「倒吃甘蔗」的日子讓杜威感覺好極了，他強調會善用這筆獎金，除了修繕爸媽的房子，還會修好那台「新車」並付清自己及姪女的車貸，剩餘的都會存起來。

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