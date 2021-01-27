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蘋果日本團隊開職缺 要找工程師教Siri學台語

中央社台北27日綜合外電報導
蘋果公司在日本橫濱的團隊，要找能說一口流利台語的工程師。圖為Siri功能示意圖。(Unsplash)
蘋果公司在日本橫濱的團隊，要找能說一口流利台語的工程師。圖為Siri功能示意圖。(Unsplash)

蘋果公司（Apple）在日本橫濱的團隊近來刊出徵才訊息，要找能說一口流利台語的工程師，目的就是要讓iOS系統的人工智慧助理軟體Siri會聽也會講台語。

蘋果電子產品的使用者可以跟Siri對話互動以獲取想要的資訊，Siri也能提供撥打電話、傳送訊息、設定鬧鈴等各項功能服務。Siri支援國語、英語、法語、德語、日語等多國語言，但沒有包括台語。

蘋果在日本橫濱的團隊1月15日刊出職缺訊息，招募人工智慧（AI）和機器學習（ML）領域的語言工程師，且這名工程師還要會說一口流利台語，因為團隊的目標就是要教Siri會聽也會講台語。

根據蘋果的徵才網頁內文，位於日本神奈川縣的蘋果橫濱團隊主要負責Siri的開發，教Siri如何理解和使用新語言是團隊的主要目標。

網頁內文寫道：「我們正在尋找一位有上進心且能說台語的工程師，要具備強大的軟體工程技能，並對外國語言和文化有著高敏感度。」

根據蘋果的徵才條件，工程師除了要說一口道地流利的台語，也要能在英語對話的環境中工作，同時具備強大的軟體工程基礎技能，並精通至少一種物件導向程式語言。

至於學經歷方面，蘋果的徵才資訊提到，需要計算機科學或相關領域的理學學士或碩士學位，或是擁有同等的相關經驗。

蘋果 日本 人工智慧

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