芝麻街聯名？火山岩石驚見「餅乾怪獸」 1顆要價1萬

美國地質學家發現了一顆與餅乾怪獸相當神似的火山岩石。取材自臉書、推特（合成圖）

這模樣怎麼這麼熟悉？日前，美國 一名地質學家發現了一顆稀奇的蛋型火山岩石，沒想到切開來看竟有神奇發現，該火山岩的切面十分逗趣，彷彿是一隻擁有水亮眼球的小怪物，其樣貌與《芝麻街（Sesame Street）》裡的角色餅乾怪獸（Cookie Monster）相當神似，畫面一出，立刻引來網友討論。

根據《太陽報》報導，美國加州 一名55歲的地質學家麥可（Mike Bowers）在巴西發現了極其罕見的蛋型火山岩石。看似平凡的外表卻藏有不一般的內在，他將火山岩石切開後發現，裡頭的晶體竟形成一張熟悉的面孔，兩顆大眼睛再配上笑開懷的大嘴，與《芝麻街》中的「餅乾怪獸」維妙維肖，令麥可相當驚豔。

「我認為這可能是最完美的餅乾怪獸了」，麥可表示以前他也曾見過類似且有圖案的火山岩石，但兩邊都有如此清晰圖案的石頭卻是頭一遭。他也提到，這顆奇特的「餅乾怪獸石」恐怕價格不斐，目前已有5位不同的買家向他開價，小小一顆估計就有1萬美元 的價值。

麥可也將「餅乾怪獸石」分享到個人臉書，影片一出立刻引來討論，網友紛紛留言讚嘆，「這真是太棒了！」、「這是個多麼大的驚喜，太讚了！」、「太令人難以置信了，但也太有趣了吧」，也有人開玩笑的表示，「這一定是人類的起源」。