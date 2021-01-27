「繭居族」的憂愁與治療 醫師：勿輕忽應及早處置

新營醫院表示，若發現子女有繭居問題，家長應積極鼓勵孩子就醫，透過專業心理治療介入幫助處理當前困境，圖為示意圖。圖／新營醫院提供

台灣 吳姓大學生個性內向、慢熱，休學2年多，幾乎每天都待在家，作息日夜顛倒、鬱鬱寡歡，對復學或工作毫無想法，更排斥與人際互動，甚至與家人吵架，經前往醫院精神科就診，研判應為「繭居族」，醫院呼籲外界應正視此族群精神狀況，切莫輕忽。

吳姓大學生本月經母親前往衛福部新營醫院就診，精神科臨床心理師周忻薇表示，吳員狀況類似於日本 厚生勞動省所定義的「繭居族」（引きこもり)）；特徵是一個人拒絕就學、就業 ，不願參與社交活動，且幾乎沒有親近朋友，有超過6個月時間，都處於社交退縮生活型態中。

周忻薇指出，「繭居族」，家人有時會誤將繭居視為是好吃懶做、不負責任，但實際上繭居族，往往承受了極大心理痛苦，對自己現況感到失望、挫折、罪惡卻無能為力，長期下來可能進一步發展出憂鬱症、社交焦慮症或其他心理問題。

周忻薇說， 事實上要讓繭居族憑藉自己力量走回人群，是件非常困難的事，繭居行為背後涉及複雜心理因素與社會適應息息相關，一再拖延將會錯過重返學校或職場機會，讓繭居族更加灰心。

因此，父母若發現孩子有繭居問題，應積極鼓勵孩子就醫，透過專業心理治療介入來幫助孩子處理當前困境。若孩子不願意，父母也可以先來接受衛教和諮詢，學習更適合互動方式來幫助孩子打開心門，增加後續接受治療意願。