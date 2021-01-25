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春節送禮最想收到什麼？網答案一面倒：質感高又不失禮

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「過年想收到什麼禮盒」，貼文掀起眾人熱議。(示意圖，取自ingimage)
網友好奇「過年想收到什麼禮盒」，貼文掀起眾人熱議。(示意圖，取自ingimage)

農曆春節即將到來，許多人會到親朋好友家拜年，但挑選伴手禮可是一門學問，就有網友在網上詢問「過年想收到什麼禮盒」，結果一出不少人投給「茶葉禮盒」，認為質感高又不失禮。

原PO發文表示，過年就快到了，有人也正為送禮而傷腦筋嗎？很好奇如果大家是收禮物的一方，會比較想收到哪種類型的禮盒。同時列出「超商／量販零食禮盒」、「手工餅乾／常溫小蛋糕」、「冷藏甜點蛋糕」、「中式傳統糕餅」、「醬料／加工醃漬品」、「年菜」、「養生補品」、「水果」、「酒」、「茶葉／茶包」等十種不同類型的禮盒。

貼文一出，「茶葉／茶包」獲得最多人喜愛，「長輩都喜歡泡茶，送茶感覺不錯」、「禮盒茶葉都貴在包裝，希望直接送一斤兩斤裝」、「茶葉滿適合年長的長輩」、「我滿想收到茶葉／茶包禮盒，平常可以泡來喝」、「送過茶葉給男友的爸媽，他們很喜歡」。

也有人提到，「海苔，好吃又可以放比較久，老人小孩都適合」、「如果是吃的話，蠻想拿到無調味堅果，外面都賣好貴」、「餅乾就好，實用，會吃光光」。

此外，先前網友曾討論過「過年最不想收到什麼伴手禮」，不少鄉民投給「水果禮盒」，認為其保存期限短容易腐壞，而「香腸、肉乾、雞精、保健食品」也入圍地雷禮盒的榜單。

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