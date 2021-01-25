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北市動物園長頸鹿寶寶取名「麥芽」 已208公分高

中央社／台北25日電
台北市立動物園25日公布，長頸鹿「小麥」2020年底產下的雌性寶寶將沿用媽媽「小麥」名字中的「麥」字，命名為「麥芽」，象徵新生命初始與茁壯。（中央社／台北市立動物園提供）
台北市立動物園25日公布，長頸鹿「小麥」2020年底產下的雌性寶寶將沿用媽媽「小麥」名字中的「麥」字，命名為「麥芽」，象徵新生命初始與茁壯。（中央社／台北市立動物園提供）

台北市立動物園長頸鹿「小麥」去年底產下第2胎，動物園今天指出，即將滿月的寶寶名字為「麥芽」，牠在「小麥」照顧下，體重已經破百公斤，身高近208公分。

台北市立動物園非洲動物區的長頸鹿「小麥」去年12月27日產下1名雌性寶寶，動物園表示，新生寶寶沿用媽媽「小麥」名字中的「麥」字，命名為「麥芽」，象徵新生命初始與茁壯。

動物園指出，即將滿月的「麥芽」在「小麥」照顧下，體重以穩定速度持續增重，從出生時的79.6公斤到現在已突破100公斤，身高由約186公分長到接近208公分，且透過訓練，「麥芽」已不用保育員抱著，就知道要走上磅秤量體重。

來源：臺北市立動物園

此外，動物園表示，為補充能量及隱藏蹤跡，野生哺乳動物在幼仔出生後會把胎盤吃掉，「小麥」生產時，牠在確定寶寶狀況穩定後開始吃胎盤，園方為避免寶寶直接墜地造成傷害，特別在產房鋪上厚厚一層木屑，聰明的「小麥」還將沾滿木屑的胎盤叼到水盆洗一洗再進食，讓透過監視器觀察的非洲動物區長驚呼連連。

動物園指出，「小麥」對「麥芽」呵護備至，總是隨時觀察寶貝女兒動態，一有風吹草動會立即擋在寶寶面前，不讓牠受到任何危險。母女倆目前仍在育嬰室內生活，預計最快在農曆年後可與民眾見面。

動物園表示，2018年，「小麥」第1胎寶寶「麥照」疑似左前趾關節變形的因素，出生後遲遲無法站立，後來經過治療及人工哺育，才恢復健康並平安長大。

動物園

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