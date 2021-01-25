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桑德斯回應爆紅迷因 期許拜登團結美國人

中央社／洛杉磯24日電
（影片截圖）
（影片截圖）

美國新總統拜登20日就職，79歲聯邦參議員桑德斯意外搶鏡，阿伯風格受到網友歡迎，各種二次創作瘋狂出籠。桑德斯近日上電視回應迷因，期許拜登政府團結人民。

美國新任總統拜登、副總統賀錦麗20日在華府宣誓就職， 但幾天之後網路上發燒畫面不是以上兩位主角，而是來自佛蒙特州（Vermont）的政壇老將桑德斯（Bernie Sanders）。

就職大典會場，在一群黑色系為主、西裝革履的男士裡，桑德斯像是路人阿伯，穿著厚重的風衣外套登場，手上戴的是花樣圖案的羊毛手套，手臂夾著一個牛皮紙袋的郵件。

接下來的畫面更是網友改圖的重點，在華府攝氏4度的氣溫下，桑德斯獨自坐在一張折疊椅上，縮著雙手、兩腿交叉看起來很冷，好像有點無聊。

桑德斯略帶疏離感的坐姿，不只被加上各種設計對白，更成為迷因（meme），也就是在網路上迅速傳播的一種概念、圖像或影音畫面等。

有網友暗示，桑德斯看起來像參加一場無聊的會議，「這種事發個email就可以解決」。另有網友透過修圖技術，讓桑德斯穿越時空，出現在各種名畫、電影場景、歷史時刻當中。

桑德斯22日在國家廣播公司（NBC）的深夜脫口秀節目，接受主持人塞斯麥爾斯（Seth Meyers）訪問，一開場就被問到這個當紅話題。

主持人問：「你有想過，像這樣的照片會變成迷因（meme）在網路上瘋傳嗎？」桑德斯回答：「從來沒想過，我只是坐著，想辦法保暖，試著把注意力放在會場上。」

主持人秀出一張照片，網友把桑德斯跟電視影集「慾望城市」（Sex and the City）幾位女主角放在一起。這完全不搭軋的畫面，桑德斯看了也哈哈笑說「我有看過這個」。

來源：Late Night with Seth Meyers

藉由上電視的機會，桑德斯特別提到，詢問度爆表的羊毛手套來自佛蒙特的一名學校教師，很多人想要跟她買，但她平時有正職工作還要帶小孩，實在是不堪負荷。

主持人好奇，桑德斯參加就職大典還帶著牛皮紙袋，究竟裝了什麼。老先生賣關子說：「我想跟你講，但沒辦法，那是最高機密。」

花邊話題之後，桑德斯談到對拜登政府的期待。他讚賞拜登在就職演說中，承認政府當前面對多種危機，從疫情到社會不平等，「如果我們在國會給予支持，相信他能夠成為一名最進步的總統」。

桑德斯建言，拜登政府必需超越黨派，與「好幾千萬把票投給川普的人民對話」。他批評川普過去4年，利用膚色、出生地、性傾向、宗教等差異分化美國，拜登政府應該要改善美國人民的生活品質，把所有人團結起來。

桑德斯 拜登 美國

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