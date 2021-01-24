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起死回生？西國85歲婦「染疫下葬」 9天後出現丈夫眼前

中央社／馬德里24日電
西班牙一名老婦人的家屬被誤通知老婦染新冠病逝，9天後老婦人回到丈夫面前，才發現是烏龍一場。圖為巴塞隆納一家醫院正在治療新冠肺炎病患，非當事人。(美聯社)
西班牙一名老婦人的家屬被誤通知老婦染新冠病逝，9天後老婦人回到丈夫面前，才發現是烏龍一場。圖為巴塞隆納一家醫院正在治療新冠肺炎病患，非當事人。(美聯社)

西班牙日報「加利西亞之聲」今天報導，一名85歲老嫗的家人聽聞她在感染新型冠狀病毒後不治，並接獲她已下葬的通知。這名老婦人竟在9天後返回護理之家，讓所有人大吃一驚。

加利西亞之聲（La Voz de Galicia）報導說，布朗柯（Rogelia Blanco）的家人日前接到噩耗，說布朗柯感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，本月13日病逝，葬禮於隔日舉行。基於防疫規定，他們無法出席葬禮，完全沒料到這是一樁搞錯名字而鬧出的烏龍事件。

根據報導，布朗柯昨天安然無恙地回到與丈夫一同居住的護理之家，她的丈夫驚訝不已。

布朗柯的丈夫說：「我簡直無法相信這件事。我得知妻子的死訊後忍不住痛哭。」他說，病逝的是與妻子同房的另一名女性。

布朗柯與老公。(取材自elespanol.com)
布朗柯與老公。(取材自elespanol.com)

根據報導，經營這家護理之家的聖羅森多基金會（San Rosendo Foundation）說，布朗柯和其他多名染疫患者去年12月29日轉到另一處護理之家接受特別治療時，發生一些錯誤。

聖羅森多基金會說：「在轉院的老年人中，有兩名女性被分配到同一個房間。」

「從克索韋（Xove）轉到佩雷羅德亞吉亞爾（Pereiro de Aguiar）的護理之家過程中，有一人被證實在1月13日死亡，但死者身分有誤。」

報導說，基金會對這起「不幸事件」表示遺憾，還說這是絕無僅有的案例。

聲明說，法院已獲悉這起事件，並將修正相關錯誤。聖羅森多基金會未立即回應路透置評要求。

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