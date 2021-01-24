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狗狗立大功 研究：嗅出新冠病毒準確率達95%

中央社／捷克23日電
狗狗示意圖。圖／Ingimage
狗狗示意圖。圖／Ingimage

捷克山村一座貨櫃打造的犬隻訓練中心內，3隻狗兒正在接受測試。訓練人員說，藉由犬隻來偵測2019冠狀病毒疾病，準確率可達95%。

3隻狗兒「倫達」（Renda）、「凱普」（Cap）和「拉奇」（Laky）嗅聞6個容器，每個容器都內含一塊布料，有的帶有COVID-19患者的氣味，有的是採檢呈陰性者身上的氣味，或者根本是假樣本。

德國狩獵犬倫達（Renda）在其中一個樣本前坐了下來、搖晃尾巴，在布拉格消防隊擔任訓練員的維拉荷瓦（Lenka Vlachova）大呼：「好孩子！」

這群犬隻訓練員利用自己的閒暇時間進行研究，通報在人體氣味樣本偵測COVID-19方面成功率高達95%。

計畫負責人霍托維（Gustav Hotovy）向法新社表示：「這項研究目的在驗證犬隻偵測COVID-19的能力，並設計出一種能利用經過訓練的犬隻來對抗疫情的方法。」

霍托維說：「這種方法應該也能用在其他疾病上，甚至用在比COVID-19更致命的疾病上。」

他說：「我們最終應該能利用一隻受過訓練的犬隻，在極短時間內偵測大量的人。」

維拉荷瓦向法新社表示，美國約在10年前率先執行證實犬隻能偵測遭病毒攻擊組織的研究。

她說：「病毒能改變人類組織，影響一個人的氣味特徵。」

研究人員僅以一小團摩擦過患者皮膚的棉布來取得樣本，接著必須確認樣本上面並未沾染病毒，以防犬隻染疫。

芬蘭一個研究團隊也用相同的採樣方法，利用犬隻在赫爾辛基（Helsinki）機場進行篩檢，並通報團隊犬隻偵測病毒的準確率近乎百分之百。

犬類學家楊卡里柯瓦（Katerina Jancarikova）表示，病毒感染的組織「只占整體氣味一小部分，是狗兒解謎的一部分」。

她說：「這就像尋找威利。」她指的是英國插畫家馬丁．韓福特（Martin Handofrd）筆下「威利在哪裡？」（Where's Wally?）人氣繪本系列，讀者必須在不同主題的圖畫中仔細觀察，找出躲在茫茫人海中、身穿紅白條紋的主角威利。

楊卡里柯瓦還說，任何犬隻，只要能乖乖配合，都能訓練作偵測疾病用。

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