水電工「花2年沒排到手術」 竟用美工刀DIY自切囊腫

澳洲一名男子因手部長囊腫，卻又排不到公立醫院開刀，竟自己動手用美工刀切除。 示意圖，非新聞當事人。圖片來源／ingimage

澳洲 一名水電工手部長了囊腫，卻因為等了2年還排不到手術，竟「DIY」將美工刀消毒後再自行開刀。儘管「手術」後3個月，該名男子稱傷口已經完全癒合，但醫生呼籲這舉動風險實在太大，請民眾不要輕易嘗試。

根據《ABC News》報導，這名澳洲水電工史蒂芬（Stephen）因為手部長囊腫，家庭醫生告訴他必須進行手術，所以他到坎培拉（Canberra）的一家公立醫院登記，想不到等著等著，2年就過去了。由於實在排得太久，囊腫已經影響到他的工作，傷口感到十分痠痛，而身為家裡的經濟支柱，史蒂芬只好自己「DIY」切除囊腫。

史蒂芬描述自己的手術過程，他先是將美工刀的刀片加熱消毒，再直接往手上劃一刀，將囊腫內部的分泌物擠出，接著替傷口消毒，擦藥後貼上OK繃。他也說，自行切除囊腫後，過3個月傷口就完全癒合了。

針對史蒂芬的行為，醫學專家迪迪奧（Anthony Di Dio）強烈呼籲，「請不要在家中這樣做！」他指出，史蒂芬用利刃接觸的地方，有很多動脈跟靜脈，要是有什麼閃失的話，可能殺死自己；不只如此，自己DIY還存在很高的感染風險，可能造成其永久性殘疾或損害。

至於為何排手術需要等到兩年？是因為澳洲採取「全民保險 」，公費病人可以免費享受公立醫院的食宿、接受治療、護理，也因此漸漸的，有限醫療資源要填補免費看病的需求可說是相當有負擔。而政府為了解決這樣的問題，正鼓勵民眾購買私人保險。