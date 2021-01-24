我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

以色列畫家厭惡川普 卻著迷的畫了120幅肖像

編譯中心／綜合23日電
馬卡斯和他的畫作，畫中人臉部不清楚，但一看就知道是川普。(Getty Images)
馬卡斯和他的畫作，畫中人臉部不清楚，但一看就知道是川普。(Getty Images)

以色列畫家馬卡斯（Iddo Markus）並不欣賞川普，但他的工作室裡一幅幅作品，畫中人物臉部模糊，但一頭金色瞞天過海髮型和胸前的紅色領帶，讓人一眼就認出，畫的就是美國前總統川普。

中央社綜合外電報導，快語如珠的馬卡斯接受法新社記者訪問時強調：「容我開門見山地說，我不欣賞他。」

蓄著短鬍、眼神銳利的馬卡斯表示，即便如此，他依然深深著迷於如今淪為「悲劇性人物」的川普。

馬卡斯工作室位於以色列北部港市海法（Haifa），牆面和地板都擺滿這位美國前總統的肖像。

馬卡斯說，當這位億萬富翁2016年投入美國總統大選時，他簡直「無法置信」。

當川普最終勝選，馬可斯說自己「嚇壞了」，並對這位共和黨人「對待人民和少數族群的方式」深惡痛絕。

但他說，過去4年多來，川普的身影和短篇推文占盡電視台和社群媒體版面，他的目光根本無法從這位擁有「橘色面容和金色頭髮」的人身上移開。

馬卡斯的第一幅川普畫作草草完成後，陸續又在畫布和木板上畫出約120幅川普油畫。

畫作人物的臉部全都扭曲失真，不過透過輪廓一眼就可看出畫中人物是誰。

在出生地美國和現居地以色列藝術學校求學過的馬卡斯說，「第一幅畫作更加繽紛明快」，但川普在2020 大選敗給拜登，支持者本月稍早硬闖美國國會大廈後，畫中人物流露出更多「悲情」氣息。

他說：「現在我覺得他就像個悲劇性人物。他變成一個複雜的人，而非一種形象、一個偶像。」

馬卡斯補充表示，在敗選後，川普把持自己的方式已然不同，這傳達出「他也是人，且他瞭解有些事情已經改變」。

「在這之前，我真的覺得他認為自己是神。」

馬卡斯將這一系列川普肖像畫取名為「接班人」，是以讓川普累積人氣的電視實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）命名。

馬卡斯說，激發自己作畫的並不是「戲劇性事件」，而是「一段旅程」，而畫川普肖像這段時日「是趟很有意思的旅程」。

馬卡斯的畫作。(Getty Images)
馬卡斯的畫作。(Getty Images)
馬卡斯的畫作。(Getty Images)
馬卡斯的畫作。(Getty Images)

川普 美國總統大選 以色列

上一則

英男挑戰「南韓辣雞泡麵」 牙麻痺、臉腫脹、左耳失聰

下一則

水電工「花2年沒排到手術」 竟用美工刀DIY自切囊腫

延伸閱讀

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變
川普可能不加入「卸任總統俱樂部」 知自己不受歡迎

川普可能不加入「卸任總統俱樂部」 知自己不受歡迎
不抱幻想！習智囊：拜登或比川普硬

不抱幻想！習智囊：拜登或比川普硬
彈劾川普案 眾院1月25日提交 參院2月8日才開審

彈劾川普案 眾院1月25日提交 參院2月8日才開審

熱門新聞

美國空姐提醒民眾，搭飛機時千萬別喝機上的熱水，因為熱水箱都沒在清洗。（示意圖／取材自Ingimage）

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

2021-01-20 19:16
赫佛某日回家時驚見妻子外遇的場面。示意圖／Ingimage

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

2021-01-23 05:45
許多民眾民眾租賃U-Haul貨車遷居至田納西州。美聯社

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2021-01-20 05:55
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

2021-01-16 07:00
俄國一對繼母子，相識13年擦出愛火。取材自巴曼雪娃Instagram

畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

2021-01-15 21:05
有網友在PTT列出4項「辦公室裡討厭同事的習慣及行為」，引發熱烈討論。示意圖／ingimage

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

2021-01-17 07:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…

19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…