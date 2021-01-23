桑德斯「路人阿伯」迷因太紅 加國總理借用宣傳防疫

加拿大總理杜魯多（前）23日推特上傳自己在官邸前草坪召開記者會的照片，背景卻多了現在紅遍網路的美國參議員桑德斯雙手交叉翹腳坐在椅子上的圖像。取材自推特

79歲佛蒙特州聯邦參議員桑德斯 最吃得開的或許是美國 政治圈，但這阻止不了加拿大總理杜魯多 利用桑德斯如今紅遍網路的迷因來警告民眾疫情期間不要出門。

來源：FRANCE 24 English YouTube

杜魯多（Justin Trudeau）今天在社群平台（Twitter）上傳自己在官邸前草坪召開記者會的照片，背景卻多了現在紅遍網路的桑德斯（Bernie Sanders）雙手交叉翹腳坐在椅子上的圖像。

杜魯多借用的這張桑德斯翹腳照，是法新社攝影記者斯米亞洛夫斯基（Brendan Smialowski）於美國總統拜登20日就職大典捕捉到的鏡頭，只見桑德斯穿著一身路人阿伯風格的外套，雙手戴著手套，翹腳坐在椅子上。

照片一曝光，全球網友瘋狂創作各種迷因。

杜魯多今天也借用這張紅圖的魅力，並以小兒子日前在爸爸開記者會時從後方宅邸窗戶偷瞄為哏，推文說：「我兒子一個月前左右不請自來我的記者會也就算了。」

杜魯多話鋒一轉，指著以Photoshop軟體加到他身影後方的桑德斯翹腳照說「可是這樣」就不O.K.，並警告民眾「如今不是旅行的時候，留在家裡，我意思是說留在自己家裡」。

桑德斯20日的「路人阿伯」造型超夯，除被修圖坐上「冰與火之歌：權力遊戲」的「鐵王座」，也被「安排」與1945年的小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）、邱吉爾（Winston Churchill）及史達林（Joseph Stalin）排排坐。

就連好萊塢女星莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）都在照片分享平台Instagram分享電視影集「慾望城市」主角三缺一後，由桑德斯取代莎曼珊位置的照片。