我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登移民案不樂觀 最後恐縮小為夢想生轉公民法案

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

桑德斯「路人阿伯」迷因太紅 加國總理借用宣傳防疫

中央社／蒙特婁23日電
加拿大總理杜魯多（前）23日推特上傳自己在官邸前草坪召開記者會的照片，背景卻多了現在紅遍網路的美國參議員桑德斯雙手交叉翹腳坐在椅子上的圖像。取材自推特
加拿大總理杜魯多（前）23日推特上傳自己在官邸前草坪召開記者會的照片，背景卻多了現在紅遍網路的美國參議員桑德斯雙手交叉翹腳坐在椅子上的圖像。取材自推特

79歲佛蒙特州聯邦參議員桑德斯最吃得開的或許是美國政治圈，但這阻止不了加拿大總理杜魯多利用桑德斯如今紅遍網路的迷因來警告民眾疫情期間不要出門。

來源：FRANCE 24 English YouTube

杜魯多（Justin Trudeau）今天在社群平台（Twitter）上傳自己在官邸前草坪召開記者會的照片，背景卻多了現在紅遍網路的桑德斯（Bernie Sanders）雙手交叉翹腳坐在椅子上的圖像。

杜魯多借用的這張桑德斯翹腳照，是法新社攝影記者斯米亞洛夫斯基（Brendan Smialowski）於美國總統拜登20日就職大典捕捉到的鏡頭，只見桑德斯穿著一身路人阿伯風格的外套，雙手戴著手套，翹腳坐在椅子上。

照片一曝光，全球網友瘋狂創作各種迷因。

杜魯多今天也借用這張紅圖的魅力，並以小兒子日前在爸爸開記者會時從後方宅邸窗戶偷瞄為哏，推文說：「我兒子一個月前左右不請自來我的記者會也就算了。」

杜魯多話鋒一轉，指著以Photoshop軟體加到他身影後方的桑德斯翹腳照說「可是這樣」就不O.K.，並警告民眾「如今不是旅行的時候，留在家裡，我意思是說留在自己家裡」。

桑德斯20日的「路人阿伯」造型超夯，除被修圖坐上「冰與火之歌：權力遊戲」的「鐵王座」，也被「安排」與1945年的小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）、邱吉爾（Winston Churchill）及史達林（Joseph Stalin）排排坐。

就連好萊塢女星莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）都在照片分享平台Instagram分享電視影集「慾望城市」主角三缺一後，由桑德斯取代莎曼珊位置的照片。

桑德斯 杜魯多 美國

上一則

1月24日星座運勢 巨蟹財運旺盛 天秤求職運旺

延伸閱讀

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
參議員桑德斯參加拜登就職典禮造型暴紅 迷因圖瘋傳

參議員桑德斯參加拜登就職典禮造型暴紅 迷因圖瘋傳
參議員桑德斯「穿得像路人」暴紅 民眾搶購同款手套

參議員桑德斯「穿得像路人」暴紅 民眾搶購同款手套
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

熱門新聞

美國空姐提醒民眾，搭飛機時千萬別喝機上的熱水，因為熱水箱都沒在清洗。（示意圖／取材自Ingimage）

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

2021-01-20 19:16
赫佛某日回家時驚見妻子外遇的場面。示意圖／Ingimage

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

2021-01-23 05:45
許多民眾民眾租賃U-Haul貨車遷居至田納西州。美聯社

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2021-01-20 05:55
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

2021-01-16 07:00
俄國一對繼母子，相識13年擦出愛火。取材自巴曼雪娃Instagram

畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

2021-01-15 21:05
有網友在PTT列出4項「辦公室裡討厭同事的習慣及行為」，引發熱烈討論。示意圖／ingimage

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

2021-01-17 07:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世