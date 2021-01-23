上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

赫佛某日回家時驚見妻子外遇的場面。示意圖／Ingimage

無數電影 與電視劇曾出現「捉姦在床」的場景，有些編劇還會寫得很有喜劇效果，但事情真發生在現實生活之中，就很少有人還能笑得出來。英國 每日鏡報從Quora轉載一個「綠光罩頂」的故事，當事人多年後卻直言，相當後悔當時做出的一個舉動。

故事主角赫佛（Ira van den Heuvel）自陳是一個愛家男人，當時在一家小型報社工作，覺得晚班讓他無法擁有美滿的家庭生活。那一天，他正在值晚班，上級要他把傳單拿到住處附近的一處設施，讓他立刻想到自己能順路回家一趟。

當赫佛把車停在家門前時，立刻注意到自家車道還停著一輛之前完全沒看過的黑色大型貨卡。出於擔心可能有人闖入家中，赫佛快步走向前門，接著卻清楚聽見門旁主臥室窗內傳出聲響，「我認得那聲音，正是我妻子性交會發出的聲音，同時還有某個傢伙在喘息與哼哼作響。」

儘管一開始不知如何是好，但受到刺激的赫佛還是採取行動：他輕輕把門踢開後，就以充滿諷刺的口吻大聲喊道，「親愛的！我回家了！」

根據赫佛的說法，隨之而來的混亂帶著些微搞笑：一個光屁股裸男從臥室直衝浴室，自欺欺人地鎖上門。妻子則用棉被蓋住整個身體，啜泣地說著一聲又一聲的對不起。

赫佛盡可能保持冷靜地告訴已有些歇斯底里的妻子，他要先去找那一位「客人」，然後回去工作，要她先當好兒子的媽媽，夫妻倆幾個小時後再談，隨後就從地板撿起一條明顯不是他的褲子，敲了敲浴室的門，叫男子把褲子穿好，然後滾出他家。

就在對方照辦，並且打開浴室的門後，赫佛一拳直接擊中他的嘴巴，隨後又揍了他的臉頰，把人當場打出血來。雖然男子一臉震驚，露出「啥？我什麼都沒做啊！」的表情，但赫佛要他立刻離開，想報警也無所謂。結果，那名男子是妻子工作的同事，顯然已婚，不希望出軌的事情曝光，最後也沒有報警。

赫佛無法原諒妻子出軌，直接打包行李離家。他在Quora自白，相當後悔當初竟揮拳相向，因為他天生反對使用暴力做出攻擊行為。雖然他在當下認定對方闖入自己家中，將動手揍人合理為自我防衛，「那是胡扯，他沒有拿走任何我妻子不甘願放棄的東西，我只是回應我的混亂情緒，心碎的可怕疼痛把我的胸口扯開。但這還是不對的，我希望當晚什麼事情都沒有發生，最重要的是我沒有揍那個人。」