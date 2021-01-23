我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州

1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

編譯周辰陽／即時報導
赫佛某日回家時驚見妻子外遇的場面。示意圖／Ingimage
赫佛某日回家時驚見妻子外遇的場面。示意圖／Ingimage

無數電影與電視劇曾出現「捉姦在床」的場景，有些編劇還會寫得很有喜劇效果，但事情真發生在現實生活之中，就很少有人還能笑得出來。英國每日鏡報從Quora轉載一個「綠光罩頂」的故事，當事人多年後卻直言，相當後悔當時做出的一個舉動。

故事主角赫佛（Ira van den Heuvel）自陳是一個愛家男人，當時在一家小型報社工作，覺得晚班讓他無法擁有美滿的家庭生活。那一天，他正在值晚班，上級要他把傳單拿到住處附近的一處設施，讓他立刻想到自己能順路回家一趟。

當赫佛把車停在家門前時，立刻注意到自家車道還停著一輛之前完全沒看過的黑色大型貨卡。出於擔心可能有人闖入家中，赫佛快步走向前門，接著卻清楚聽見門旁主臥室窗內傳出聲響，「我認得那聲音，正是我妻子性交會發出的聲音，同時還有某個傢伙在喘息與哼哼作響。」

儘管一開始不知如何是好，但受到刺激的赫佛還是採取行動：他輕輕把門踢開後，就以充滿諷刺的口吻大聲喊道，「親愛的！我回家了！」

根據赫佛的說法，隨之而來的混亂帶著些微搞笑：一個光屁股裸男從臥室直衝浴室，自欺欺人地鎖上門。妻子則用棉被蓋住整個身體，啜泣地說著一聲又一聲的對不起。

赫佛盡可能保持冷靜地告訴已有些歇斯底里的妻子，他要先去找那一位「客人」，然後回去工作，要她先當好兒子的媽媽，夫妻倆幾個小時後再談，隨後就從地板撿起一條明顯不是他的褲子，敲了敲浴室的門，叫男子把褲子穿好，然後滾出他家。

就在對方照辦，並且打開浴室的門後，赫佛一拳直接擊中他的嘴巴，隨後又揍了他的臉頰，把人當場打出血來。雖然男子一臉震驚，露出「啥？我什麼都沒做啊！」的表情，但赫佛要他立刻離開，想報警也無所謂。結果，那名男子是妻子工作的同事，顯然已婚，不希望出軌的事情曝光，最後也沒有報警。

赫佛無法原諒妻子出軌，直接打包行李離家。他在Quora自白，相當後悔當初竟揮拳相向，因為他天生反對使用暴力做出攻擊行為。雖然他在當下認定對方闖入自己家中，將動手揍人合理為自我防衛，「那是胡扯，他沒有拿走任何我妻子不甘願放棄的東西，我只是回應我的混亂情緒，心碎的可怕疼痛把我的胸口扯開。但這還是不對的，我希望當晚什麼事情都沒有發生，最重要的是我沒有揍那個人。」

電影 英國

上一則

疫情下的悲歡離合／見大陸親人最後一面已是奢求

延伸閱讀

澳網／怨隔離無聊 湯米奇豔星女友：A片可多拍幾部了

澳網／怨隔離無聊 湯米奇豔星女友：A片可多拍幾部了
期末考前1小時浴室門被鎖死 她「鑽狗洞」脫困

期末考前1小時浴室門被鎖死 她「鑽狗洞」脫困
日落公園華人酒店 外族裔男上吊

日落公園華人酒店 外族裔男上吊
1分鐘看懂IRA（個人退休帳戶）

1分鐘看懂IRA（個人退休帳戶）

熱門新聞

俄國一對繼母子，相識13年擦出愛火。取材自巴曼雪娃Instagram

畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

2021-01-15 21:05
美國空姐提醒民眾，搭飛機時千萬別喝機上的熱水，因為熱水箱都沒在清洗。（示意圖／取材自Ingimage）

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

2021-01-20 19:16
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

2021-01-16 07:00
唐娜近日迷上裸體烘焙。取材自唐娜推特

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕

2021-01-15 20:13
許多民眾民眾租賃U-Haul貨車遷居至田納西州。美聯社

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2021-01-20 05:55
有網友在PTT列出4項「辦公室裡討厭同事的習慣及行為」，引發熱烈討論。示意圖／ingimage

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

2021-01-17 07:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物