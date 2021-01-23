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疫情下的悲歡離合／見大陸親人最後一面已是奢求

記者林保光／即時報導

新冠肺炎疫情蔓延，外籍配偶要赴台團聚已經不易，同受疫情阻絕的兩岸親人，連想見最後一面，都是奢求。

去年新冠肺炎疫情擴散後，根據移民署截至去年11月的統計資料，外籍人士及大陸、港澳地區居民赴台人數共134萬9598人，其中大陸、港澳地區人民27萬2978人，僅是2019年同期大、港、澳地區人民赴台總數404萬0556人的6.8％，大陸地區配偶通過審查，能赴台團聚件數，更只有942人。

大陸配偶阿梅嫁赴台灣10多年，已領有身分證，丈夫2年前因病去世，阿梅膝下無子，獨自1人在台灣生活。不料，去年疫情期間，她發生車禍，頭部受重創，經開顱移除血塊，術後仍深度昏迷，住進加護病房觀察。

阿梅的姊妹聽鄰居說她傷勢不樂觀，姊妹急著想赴台探視，卻因疫情擴散，無法辦理赴台證照，十分焦急，透過鄰居向移民署陳情，希望赴台陪伴阿梅，就怕阿梅回天乏術。移民署訪談得悉阿梅是緊急協處個案，立刻專案報請中央流行疫情指揮中心同意，大陸姊妹入境檢疫14天後，去年底才見了阿梅的最後一面，了卻心中遺憾 。

70歲的阿蘭同嫁赴台灣10幾年，丈夫是90歲的老榮民，領有重度身心障礙證明，長年臥病在床，原本由阿蘭照料，但1年多前，阿蘭經檢驗出罹患癌症，已轉移到鼠蹊，不良於行，因沒子女，經濟狀況又請不起看護，讓她患病又得照顧丈夫格外艱辛，多次夜裡在家中跌倒，求助無門，都得等到天亮，因鄰居發現，或社福機構的居家看護到住處，才協助送醫。

阿蘭提出找大陸前夫的兒子，赴台照顧她夫婦，但疫情期間大陸成年的兒子無法申請赴台，阿蘭託朋友向移民署陳情，移民署訪談人員了解阿蘭夫婦的確需專人照料，才報請疫情指揮中心，兒子才能入台照顧阿蘭夫妻的日常生活起居。如今阿蘭已癌末彌留中，兒子不禁感嘆，只能陪母親走完人生最後一程。

疫情 移民 台灣

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