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好想你！狗狗醫院外等6天 見主人出院反應超窩心

編譯周辰陽／即時報導
森圖爾克20日獲准出院，一坐著輪椅出來，珠珠就興奮地搖著尾巴團團轉，顯然不願再跟主人分開。（美聯社）
森圖爾克20日獲准出院，一坐著輪椅出來，珠珠就興奮地搖著尾巴團團轉，顯然不願再跟主人分開。（美聯社）

位於黑海岸的土耳其城市特拉布松（Trabzon）日前上演暖心一幕，一隻忠心耿耿的狗狗見到主人被救護車載走，竟一路跟到醫院，更在院外等上6天，最後終於盼到主人出院團聚。

每日郵報與路透報導，68歲的狗主人森圖爾克（Cemal Senturk）14日身體不適，隨後因為腦栓塞，被救護車緊急送往醫院，忠狗珠珠（Boncuk）就一路跟著，隨後每天都到醫院報到。

儘管森圖爾克的女兒都會帶珠珠回家，但珠珠總跑回醫院外面等候。保全阿克戴尼茲（Muhammet Akdeniz）就指珠珠很準時，「她會在每天早上9點左右跑過來，一直等到黃昏。也不進去。只要門一打開，她就會探頭張望」。

土耳其特拉布松居民森圖爾克飼養的狗狗「珠珠」，14日見到主人被救護車載走，竟一路...
土耳其特拉布松居民森圖爾克飼養的狗狗「珠珠」，14日見到主人被救護車載走，竟一路跟到醫院，更在院外等上6天。（美聯社）

影片可見，珠珠就在自動門外，看著人們來來去去，一邊曬著太陽、一邊乖乖地等主人現身。醫院公關主管烏古爾（Fuat Ugur）則表示，醫院工作人員會餵珠珠吃飯，也很開心看到牠，「她不會危害任何人，大家都注意到她跟主人的羈絆」。

森圖爾克20日獲准出院，當他坐著輪椅出來時，珠珠就興奮地搖著尾巴團團轉，顯然不願再跟主人分開。森圖爾克向記者表示，狗狗就像人類，跟他們很親近，珠珠非常喜歡他，他也一直想著珠珠，「我有時候從病房窗戶叫她的名字，她也激動地回應，讓人非常開心」。

來源：聯合影音

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