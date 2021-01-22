我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普卸任後首發聲：我們會做事 只是時間未到

一天比一天高！拜登預測 新冠死亡將逾60萬人

「辛普森家庭」又預言成功！料到賀錦麗就職穿紫色

編譯中心／綜合報導
眼尖網友發現賀錦麗的紫色套裝，竟與知名動畫情境喜劇《 辛普森家庭 》在2000年播出的劇集《 回到未來（Back to the Future） 》中如出一徹。（電視截圖）
眼尖網友發現賀錦麗的紫色套裝，竟與知名動畫情境喜劇《 辛普森家庭 》在2000年播出的劇集《 回到未來（Back to the Future） 》中如出一徹。（電視截圖）

美國總統拜登就職典禮20日圓滿落幕，新任副總統賀錦麗（Kamala Harris）將成為美國史上首位亞非裔、女性副總統，除了典禮中的宣誓橋段外，當天她穿著的紫色長大衣與紫色洋裝也引來不少話題。近日就有眼尖網友發現賀錦麗的紫色套裝，竟與知名動畫情境喜劇《 辛普森家庭 》在2000年播出的劇集《 回到未來（Back to the Future） 》中如出一轍，讓網友不禁讚嘆「竟然預言成真！」

根據《 CBS NEWS 》報導，許多人都習慣將美國總統就職典禮與過去做比較，但2021年網友卻是把焦點放在《 辛普森家庭 》上。網友發現在《 辛普森家庭 》2000年劇集中的某一集，成為總統的麗莎·辛普森（Lisa Simpson）穿著一身紫色套裝，不管是西裝外套和西裝褲，還是珍珠項鍊和耳環，都與賀錦麗在就職典禮當天的穿著高度雷同。

不僅服裝相似，網友也注意到當麗莎坐在橢圓形辦公室時，她說道「我的總統職位繼承了川普的預算緊縮政策」，準確預言了21年後川普帶給拜登的債務問題。

在過去四年中，許多《 辛普森家庭 》的粉絲也指出，影集預言川普會成為美國總統，甚至還準確的預測出一名婦女在任職後將成為美國最有權力的領導人之一，這些跡象再次證明《 辛普森家庭 》預料世界大事的準確性。

來源：Lisa M. Simpson頻道

美國 川普 賀錦麗

上一則

不浪費！家中20錦鯉缺氧亡 她順勢「煮湯吃掉」

延伸閱讀

習智囊：對拜登不抱任何幻想 認為可能比川普更強硬

習智囊：對拜登不抱任何幻想 認為可能比川普更強硬
中國制裁川普官員 共和黨議員要求拜登強勢回應

中國制裁川普官員 共和黨議員要求拜登強勢回應
橢圓辦公室易主 拜登撤掉川普「可樂按鈕」

橢圓辦公室易主 拜登撤掉川普「可樂按鈕」
拜登就職 全球媒體聚焦：民主勝利、歡迎美國回來

拜登就職 全球媒體聚焦：民主勝利、歡迎美國回來

熱門新聞

俄國一對繼母子，相識13年擦出愛火。取材自巴曼雪娃Instagram

畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

2021-01-15 21:05
美國空姐提醒民眾，搭飛機時千萬別喝機上的熱水，因為熱水箱都沒在清洗。（示意圖／取材自Ingimage）

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

2021-01-20 19:16
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

2021-01-16 07:00
唐娜近日迷上裸體烘焙。取材自唐娜推特

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕

2021-01-15 20:13
許多民眾民眾租賃U-Haul貨車遷居至田納西州。美聯社

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2021-01-20 05:55
有網友在PTT列出4項「辦公室裡討厭同事的習慣及行為」，引發熱烈討論。示意圖／ingimage

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

2021-01-17 07:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不想裝親切了？梅蘭妮亞卸下第一夫人 懶跟川普合照

不想裝親切了？梅蘭妮亞卸下第一夫人 懶跟川普合照

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億
行政命令連環發…麥康諾批拜登走錯路 嗆杯葛法案

行政命令連環發…麥康諾批拜登走錯路 嗆杯葛法案
超市「4種食物」打折也別買 內行曝原因：商家都不敢吃

超市「4種食物」打折也別買 內行曝原因：商家都不敢吃
重返白宮感覺… 佛奇：解脫了！可依科學和證據講話了

重返白宮感覺… 佛奇：解脫了！可依科學和證據講話了