我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

1年前的今天 美通報首例確診 現奪命逾41萬

聖人與海怪的現代尋奇？義大利「巨鯨屍體」重現傳說

轉角24小時
Getty Images
Getty Images

「利維坦？是你嗎...利維坦？」義大利南方臨近大城拿坡里的濱海觀光古鎮——蘇連多（Sorrento）——過去幾日陷入了一起奇妙神秘的「鯨奇」事件，一頭粗估24公尺長、理論上不該出現在義大利沿海的長鬚鯨，竟然憑空出現、死在了寧靜的古鎮漁港裡。由於這頭母鯨的體型驚人，是義大利、甚至是整個地中海已知紀錄中，體型最大鯨魚遺體；再加上守護蘇連多的天主教聖人，就是以「擊退鯨魚海怪」奇蹟聞名的「蘇連多的聖安東尼諾」，因此在破紀錄鯨屍與民間傳說的巧合的交互重疊下，這頭巨大而神秘的死去鯨魚，也成為義大利全國不可思議的奇妙物語。

這頭不明原因死亡的巨大長鬚鯨，被蘇連多鎮民發現的過程也是曲折離奇：一開始，鎮民是上個星期發現一頭小幼鯨在漁港內徘徊，並不斷以頭部觸撞浮動碼頭。這樣罕見的近距離接觸，也讓全鎮上下備感驚喜，小鯨魚的影片甚至成為義大利抖音的發燒話題。但小鯨魚的反常動作，也讓地方耆老與政府單位極為擔心，一方面小鯨魚迷路、或是纏上漁網擱淺；二方面則害怕村裡的漁船來來去去，如果不小心撞上了小鯨魚，對彼此都是安全風險。

於是為了確認小鯨魚的狀況，並引導它出海，蘇連多政府也在1月17日找來了專業潛水員下海，沒想到眾人一進到水底，就發現海面下潛沉的龐然大物——一頭死去的巨大母鯨——詭異的是，引著潛水夫找到死鯨後，港邊徘徊多日的小鯨魚就這樣消失在大海之中，只留下全城問號的驚訝蘇連多鎮民不知如何是好。

Getty Images
Getty Images

歐新社
歐新社

蘇連多的巨鯨屍體，很快地就成為義大利全國討論的新聞話題，因為這頭長約24米的重量級鯨屍，嚴重地癱瘓了漁村的海上交通進出，但破義大利紀錄、甚至破全地中海紀錄的誇張尺寸，卻又無法在這觀光古鎮小漁村中「打撈處理」。各方專家與鎮民因此極為頭痛，直到幾天之後，巨鯨因為體內腐敗、屍體開始膨脹，而猶如河豚一般地浮出水面，義大利政府這才協調海軍、海巡署、農漁部與各方專家聯合行動，派出引水人拖船把巨鯨的屍體「一路拖行」到鄰近商業大港拿波里港，再由專業的碼頭船塢處理上岸。

鯨魚的「拖行任務」一直到1月20日清晨才終於完成。之後，義大利的海生學者與研究大學先會進行解剖，確認這頭母鯨的切確死因（由於鯨屍沒有明顯外傷，目前已排除漁網纏繞、撞船、外力傷害致死等原因），之後鯨魚的骨骼標本也將會在大學進行處理，並以「義大利最大紀錄」為設定，另外再選擇適合的自然博物館進行展示。

但義大利的鯨豚專家們，對於「蘇連多巨鯨」的出現，都感到極為意外、甚至是匪夷所思——因為這頭北半球長鬚鯨，應該是不列顛群島－伊比利半島之間的活動群體，但根據義大利《共和國報》的說法，這群長鬚鯨最多只會出現到西班牙東岸外海、瓦倫西亞以東的巴利阿里群島，極少繼續朝地中海內部東進、更幾乎不會出現在義大利海域。

「是傳說奇蹟的重新降臨嗎？」除此之外，神秘巨鯨的浮出水面，也讓義大利虔誠的天主教社群一片沸騰，因為事發地點蘇連多古鎮，過往就以傳說故事「聖安東尼諾與海怪鯨魚」而聞名全國，是義大利南方廣為人知的奇妙故事。

歐新社
歐新社

歐新社
歐新社

聖安多尼諾（Sant'Antonino di Sorrento）是守護蘇連多與拿坡里海域的天主教聖人，據傳他是７世紀的義大利天主教修士，為了躲避蠻族入侵才輾轉流亡、落腳在蘇連多傳道修行。在傳說中，聖安多尼諾晚期一心隱居，並練成了強大的「驅魔實力」——但某一天，蘇連多港邊突然出現了一頭「海怪鯨魚」靠岸休息，鎮上好奇的孩子們於是調皮湊上前嬉鬧，誰知火大的海怪鯨魚卻突然張開大嘴，把其中一個小孩生吞入腹、遁返大海。

聞訊海怪吃人的聖安多尼諾，於是連忙下山，並當場跳入海中「禱告驅魔」——奇蹟的時刻就此發生了——根據義大利民間傳說，聖安多尼諾憑藉著上帝的力量，把海怪鯨魚逼出海面、受不了而吐出了吞下的小孩。自此，聖人與海怪的鬥法故事，也就成為蘇連多的守護聖人與守護傳奇。

蘇連多人認為，聖安東尼諾葬在鎮上的聖人遺骨，就是守護小鎮免於災厄的奇蹟來源。像是幾次海難、阿拉伯海盜、摩爾人入侵...等，都是聖安東尼諾的「顯靈守護」才能擊退異族大軍。不過奇蹟可能也用完的一天，據說在16世紀時，蘇連多就曾被鄂圖曼土耳其的海軍登陸洗劫，甚至把聖人手骨搶回伊斯坦堡，直到教會與耆老商人派人帶著重金前往「贖回」後，守護傳奇才又回到蘇連多重新繼續。

或許是因為巨大鯨魚的故事太過巧合，事發時間又離全鎮的信仰慶典「聖安東尼諾日」剛好距離1個月，無論是傳說重現、還是穿鑿附會，都讓義大利輿論極為興奮與在意。因此部分社會賢達與媒體輿論也出面喊話，希望學界在完成科學解剖後，「能不能把一部分的巨鯨骨頭，分回蘇連多古鎮？大家都希望能把巨鯨海怪供在聖安多尼諾教堂裡，就當作是一種傳說的奇蹟紀念？」

Getty Images
Getty Images

義大利 觀光 社群

上一則

洛杉磯3千呎高空的飛行背包客 居然「不是人」？

下一則

大掃除翻出整櫃「百年古書」 網友推估價值：千萬別丟

延伸閱讀

章子怡穿幫糗大 古裝配球鞋 挨諷置入嗎？

章子怡穿幫糗大 古裝配球鞋 挨諷置入嗎？
足球／死敵無數 尤文太惹人厭？

足球／死敵無數 尤文太惹人厭？
清雅爽口 義大利青醬拌麵

清雅爽口 義大利青醬拌麵
2020除夕 義大利沒歡笑聲

2020除夕 義大利沒歡笑聲

熱門新聞

俄國一對繼母子，相識13年擦出愛火。取材自巴曼雪娃Instagram

畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

2021-01-15 21:05
美國空姐提醒民眾，搭飛機時千萬別喝機上的熱水，因為熱水箱都沒在清洗。（示意圖／取材自Ingimage）

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

2021-01-20 19:16
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

2021-01-16 07:00
唐娜近日迷上裸體烘焙。取材自唐娜推特

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕

2021-01-15 20:13
許多民眾民眾租賃U-Haul貨車遷居至田納西州。美聯社

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2021-01-20 05:55
緬甸男模Paing Takhon在元旦許下新年新希望「出家10天」，和尚造型依舊帥氣，讓他追蹤者迅速暴增。（取材自Instagram）

這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家

2021-01-14 23:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡