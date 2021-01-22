大掃除翻出整櫃「百年古書」 網友推估價值：千萬別丟

有些表面泛黑字跡模糊難辨，有些還清楚可見。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

每到農曆春節前，家家戶戶都會利用時間來大掃除，除了清掃環境之外，也整理出一些用不到的物品，不過有時候會挖出讓人驚豔的東西。一名女網友在臉書 貼文表示家裡清出好幾本看起來相當有歷史的經文古書，照片一PO出也讓許多人直呼不要亂丟，應該要好好保存。

從原PO在「爆廢公社二館」貼出的照片可看到，這些經文的紙張泛黃還有些破舊，有些內容的字跡和畫像清晰可辨，但也有幾本外觀泛黑，不太容易辨識。原PO說這些都是打掃除時整理出來的古書，有一整個書櫃之多，事後得知這些是她阿公的奶奶的寶貝，至少有1-200年的歷史。

原PO表示，這些經文當中有幾本是手寫書，其他只是看起來很像而已，因為她對經書沒什麼興趣，所以也不知道其價值多少。家人討論過後，也決定以捐出去為主，看看是否有佛堂願意收，畢竟放在家中也只會長灰塵。

照片引起網友們熱議，許多人都覺得應該好好保存，「應該可以拿去博物館 啊」、「不要丟，好好保存」、「這些很有價值」、「這些價值對於佛學人士很寶貴，不是用金錢可以衡量的」、「這些對於佛教來說是寶物啊！詢問佛教相關單位，是否有意收藏」、「可以轉贈『宗教博物館』」、「哇，這個是寶物啊！不要給我，我裱框收藏」、「這個拿到蘇富比拍賣 ，有可能賣到上億元喔」。

還有人覺得字跡不像手寫的，價值性可能沒有很高，「這應該都是印刷的吧！感覺不像是手寫」、「那個封面怎麼感覺很像是近代字體印刷的，1、200年前的字體感覺不太像長這樣的」、「看起來是印刷版，不是手寫」、「公元前就有印刷，這是印刷非手寫，真的沒什麼價值，留著紀念倒是可以」。