我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

手也太巧！他自製巧克力表情符號 網友瘋求廠商快出

編務中心／綜合報導
一位日本網友突發奇想，將表情符號與巧克力糖球做結合，引起許多網友關注。（取材自推特）
一位日本網友突發奇想，將表情符號與巧克力糖球做結合，引起許多網友關注。（取材自推特）

現在社交媒體發達，臉書Messenger、Instagram等通訊軟體，成為現代人傳遞訊息的主要途徑。而在傳訊時，很多人都會使用「表情符號」穿插，讓對話變得更加生動。最近就有日本網友，以這些表情符號的造型製作點心，獲得網友的好評。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「まんなたぬき」最近在網路上，分享她做的「表情符號巧克力球」。從他分享的照片，可以看到一顆顆色彩繽紛的巧克力糖，分別被畫成了笑臉、哭哭臉、生氣臉、愛心臉等等常用的表情符號，還原度相當高。

まんなたぬき表示，有次他買太多巧克力球，突然發覺這些點心，和平常手機傳訊息時的巧克力球頗為神似，因此開始嘗試在上面畫出眼睛嘴巴。沒想到結合了「誰都吃過的彩色巧克力球」與「誰都看過的表情符號」兩者的照片PO出後，意外引起許多網友的回響。

網友們紛紛表示「完全沒想到能這樣玩，太厲害了」、「超可愛的」、「廠商也來參考一下一定大賣」、「最近很流行的哭哭臉跟我很喜歡的愛心臉都有耶」、「要我在這些巧克力球上畫一定會弄得粉碎」、「感覺吃掉了反而可惜啊」、「好像有幾個很可怕的混在裡面」。

一位日本網友突發奇想，將表情符號與巧克力糖球做結合，引起許多網友關注。（取材自推...
一位日本網友突發奇想，將表情符號與巧克力糖球做結合，引起許多網友關注。（取材自推特）

日本 手機 臉書

上一則

DIOR新春系列上身 吳謹言變田園少女 趙麗穎濃濃鄉村風

延伸閱讀

「奧運毀了！」傳日本已放棄主辦 改爭取2032

「奧運毀了！」傳日本已放棄主辦 改爭取2032
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
日本緊急事態發布兩周 各地新增確診未明顯減少

日本緊急事態發布兩周 各地新增確診未明顯減少
日本把鯛魚燒「詭異搭配」小籠包 網友：快住手

日本把鯛魚燒「詭異搭配」小籠包 網友：快住手

熱門新聞

俄國一對繼母子，相識13年擦出愛火。取材自巴曼雪娃Instagram

畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

2021-01-15 21:05
美國空姐提醒民眾，搭飛機時千萬別喝機上的熱水，因為熱水箱都沒在清洗。（示意圖／取材自Ingimage）

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

2021-01-20 19:16
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

2021-01-16 07:00
唐娜近日迷上裸體烘焙。取材自唐娜推特

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕

2021-01-15 20:13
許多民眾民眾租賃U-Haul貨車遷居至田納西州。美聯社

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2021-01-20 05:55
緬甸男模Paing Takhon在元旦許下新年新希望「出家10天」，和尚造型依舊帥氣，讓他追蹤者迅速暴增。（取材自Instagram）

這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家

2021-01-14 23:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡