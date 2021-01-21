我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上第三度動用豁免權 奧斯丁可望順利出任防長

看好科技股財報 那指史指創新高

彈琴自娛卻見對面山頭白霧起 他轉身逃見證超震撼畫面

聯合新聞網 / 綜合報導
男遊客到尼泊爾山區賞景，本來想在美麗景色下演奏樂器，沒想到卻意外發現對面山區突然大起濃濃白霧，所幸機警逃離才避開災難。圖擷自YouTube
男遊客到尼泊爾山區賞景，本來想在美麗景色下演奏樂器，沒想到卻意外發現對面山區突然大起濃濃白霧，所幸機警逃離才避開災難。圖擷自YouTube

登山、露營等運動盛行，但山區天氣變化多端，若一不注意可能引發危險。日前，就有一名男遊客到尼泊爾山區賞景，本來想在美麗景色下演奏樂器，沒想到卻意外發現對面山區突然大起濃濃白霧，所幸機警逃離現場才避開了一場意外。

根據中國媒體《燃新聞》報導，近日一名男遊客到尼泊爾卡普切湖（Kapuche Glacier Lake）欣賞美景，但當他正想拿出吉他，在這美麗景色中盡興彈奏時，突然發現傳來一陣巨響，當他回頭一看才發現山頂一團白色物體往山下緩緩移動，隨後才發現這是十分罕見的雪崩景象，而這段過程全都被他用手機記錄下來了。

由於該男子距離雪崩還有一段距離，於是他先是站在湖邊欣賞積雪緩緩落到山下掀起的濃濃白霧，湖泊中也有一名划著橡皮艇的遊客趕緊划上岸，直到大雪逐漸靠近，他才往高處爬去避難。

大雪掀起的白霧籠罩整座山坡，雪崩產生的水氣讓湖中央出現了一道彩虹，景色十分美麗，讓許多網友看了都忍不住驚嘆「就是你把山彈崩的？」、「這是彈崩了吧」、「這歌唱的得有多難聽…」、「這是雪花還是軟蓬蓬的棉花呀」。

影片來源：YouTube/Viral Press

中國 手機

上一則

億萬網紅小小孩最愛BURBERRY童裝 迷你英倫風超可愛

下一則

俄羅斯解除部分職業性別禁令 女性開火車不再是夢

延伸閱讀

日本東北大雪釀多起車禍 1死17傷140輛車動彈不得

日本東北大雪釀多起車禍 1死17傷140輛車動彈不得
日東北大雪釀多起車禍 1死140輛車動彈不得

日東北大雪釀多起車禍 1死140輛車動彈不得
他滑雪遇上巨大雪崩險遭活埋！超恐怖影片曝光

他滑雪遇上巨大雪崩險遭活埋！超恐怖影片曝光
尼泊爾10登山客登頂k2「殺人峰」 人類冬季創舉

尼泊爾10登山客登頂k2「殺人峰」 人類冬季創舉

熱門新聞

俄國一對繼母子，相識13年擦出愛火。取材自巴曼雪娃Instagram

畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

2021-01-15 21:05
美國空姐提醒民眾，搭飛機時千萬別喝機上的熱水，因為熱水箱都沒在清洗。（示意圖／取材自Ingimage）

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

2021-01-20 19:16
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

2021-01-16 07:00
唐娜近日迷上裸體烘焙。取材自唐娜推特

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕

2021-01-15 20:13
許多民眾民眾租賃U-Haul貨車遷居至田納西州。美聯社

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2021-01-20 05:55
緬甸男模Paing Takhon在元旦許下新年新希望「出家10天」，和尚造型依舊帥氣，讓他追蹤者迅速暴增。（取材自Instagram）

這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家

2021-01-14 23:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓
搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心
陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」
拜登：川普在白宮留了一封「客氣的信」維持傳統

拜登：川普在白宮留了一封「客氣的信」維持傳統
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人