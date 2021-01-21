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跳跳糖入口秒炸碎牙齒！她一看包裝傻眼…買到煙火

編譯中心 / 綜合報導
英國一名人妻麗莎（Lisa Boothroyd）日前到超市買跳跳糖，沒想到回家拿來吃時，跳跳糖鏡在嘴中爆炸，當場炸碎1顆牙齒。（圖擷自鏡報）
英國一名人妻麗莎（Lisa Boothroyd）日前到超市買跳跳糖，沒想到回家拿來吃時，跳跳糖鏡在嘴中爆炸，當場炸碎1顆牙齒。（圖擷自鏡報）

英國沃里克郡（Warwickshire）一名人妻麗莎（Lisa Boothroyd）日前在超市買了幾包跳跳糖，豈料回家拿來吃時，這些跳跳糖卻在她的嘴裡爆炸，導致她的一顆牙齒被當場炸碎、幾顆牙齒鬆動，口腔遭到化學灼傷，這時她仔細一看才發現原來她買的竟是「小型煙火」，兩者包裝外觀相似且置放在同一販售區，才讓她誤以為自己買的是安全可食用的跳跳糖。

據鏡報報導，現年48歲的麗莎於去年12月9日到超市買了幾包跳跳糖，但當她回家拿來吃時，一放進嘴裡咬下，嘴裡的跳跳糖竟然就爆炸了，導致麗莎的嘴唇及牙齦留下化學灼傷，她忍住疼痛看了一眼包裝說明，這才恍然大悟原來自己買回來的並非「跳跳糖」而是「小型煙火」。

麗莎表示，「感覺自己的嘴像是『著火了』，好幾週幾乎沒辦法進食或入睡」，小型煙火當場在她嘴裡炸碎了一顆牙齒，幾顆牙齒鬆動，直到1個月過去，她還是必須定期回診治療。

麗莎坦言，跳跳糖和這款小型煙火的包裝相似，從外觀來看幾乎難以分辨，但她慶幸「吃到這款『炸藥』的不是小孩子」，她也希望超市業者能不再將小型煙火與跳跳糖放在同一層貨架上，容易讓消費者誤認錯拿商品。

對此，超市業者回應，事發後已與該門市進行溝通，並立即採取行動將這款小型煙火下架。

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