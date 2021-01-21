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癌妻遺體放-196°C冷凍50年 深情夫：她只是睡過去了

記者李仲維／綜合報導
妻子被保存在零下196度冷凍50年，桂軍民表示現在心態更平和。（取材自微博）
妻子被保存在零下196度冷凍50年，桂軍民表示現在心態更平和。（取材自微博）

一名中國男子因不捨愛妻離世，決定用人體冷凍手術，將她保存在零下196度罐體50年，成為中國首例。事隔4年，這名男子仍活在思念中。

媒體報導，53歲桂軍民從來不提「死」，只是說「她睡過去了」。亡妻展文蓮生前在一家銀行工作，2015年不幸確診肺癌末期。當時她做了4次化療，但因為過程痛苦拒絕再做，桂軍民在無奈下只能同意。

2016年12月展文蓮的癌細胞轉移至腦部，2月後她進入安寧病房，也提出死後捐獻遺體。然而她的情況每況愈下，慢慢失去說話能力。

在桂軍民印象中，妻子沒有好好為自己活過，婚前為弟妹操心，婚後為他們的家庭付出。此時他接觸人體低溫冷凍，就像一把稻草給予希望。他並不是富貴人家，能做出人體冷凍的決定理由很簡單，是「捨不得、沒待夠」。

桂軍民在妻子面前提及兩次，第一次她沒有反應，但仍聽得見明白意思；第二次桂軍民再次詢問她，如果同意就捏捏他的手。

「她肯定是同意的，不然也不會抓我的手。」2017年5月8日凌晨，展文蓮呼吸和心跳停止，被醫生宣告臨床死亡。專家馬上在2分鐘在她的體內注射抗凝和抗氧化藥物，再用最快的速度將冰鹽水輸進體內進行物理降溫。同時在她的氣管插管、裝心肺支持儀器，其後由人體冷凍醫療團隊接手，將她全身的血液換成冷凍保護劑。

在妻子放入零下196度、2000升的液氮罐前，桂軍民堅持一定要再看一眼。雖然妻子已經離開4年，他依然記得從前夫妻生活點滴。桂軍民妻子的行動電話號碼現在仍然可以使用，各種社交平台也保持登錄狀態。但現在他卻開始擔心，萬一未來妻子「醒」來，要是誰也不認識怎麼辦？

桂軍民和兒子討論過後，也簽了低溫保存協議，打算把自己也凍起來。「我們畢竟一起生活了30多年，萬一哪天她醒了，我還要陪着她，她睡過去的日子，我就給她一點一點補回來。」

雖然妻子被保存在零下196度冷凍50年，桂軍民表示現在心態更平和，「你把她冷凍了，她讓你充滿了希望，好好活下去，活得足夠長你就看得見。」

低溫 中國 癌細胞

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