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奶酒帶你玩／在家能做的瘦肩背訓練！

世界新聞網朱紆煜／製作
奶酒帶你玩
奶酒帶你玩

邊看電視，邊能做的肩背動作來啦！本期介紹4個，記得有空就做做，2周之後會看到效果哦。無論是要線條還是要瘦身，都可以試試看！

上一則

就職日穿搭 吉爾‧拜登挺女設計師 賀錦麗穿非裔設計

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