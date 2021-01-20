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2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

編譯陳律安／綜合外電
許多民眾民眾租賃U-Haul貨車遷居至田納西州。美聯社
許多民眾民眾租賃U-Haul貨車遷居至田納西州。美聯社

新冠肺炎疫情肆虐，迫使勞工遠距上班，也導致就業流失，進而使美國民眾去年紛紛收拾行囊、遷居他鄉。

CNBC報導，搬家貨車租賃業者U-Haul最新報告顯示，曾租賃單程U-Haul貨車的民眾，多前往田納西州德州、佛羅里達州、俄亥俄州等地。

U-Haul每年發布遷移趨勢報告，計算全年進出一個州的單程U-Haul貨車數量。去年U-Haul經手了逾200萬筆單程貨車租賃交易。

田納西州於2020年首度拔得頭籌，在遷入或遷出的單程U-Haul貨車中，遷入占50.6%，比2019年增加12%，同期遷出量僅年增9%。

在2016-2019年，德州與佛州的U-Haul單程貨車淨增加量分居第一、第二，這段期間的前三年由德州奪冠，2019年佛州超越德州奪魁。而去年德州排第二、佛州第三。

加州在2020年敬陪末座，落後伊利諾州與紐澤西州。加州自2016年來，一直徘徊在倒數第一名至第三名間，伊利諾州則從2015年來從未擺脫最後一名或倒數第二名。

U-Haul納什維爾分部總裁波特說，許多人受田納西州的生活方式吸引，從加州遷居。他說，田納西州未課徵所得稅、有許多工作機會、經商環境也相當友善。

德州 田納西州 加州

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