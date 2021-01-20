我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬

川普卸任前大規模特赦143人 包括巴農、歌手Lil Wayne

撲克牌也要性別平等 她用金銀銅取代KQJ引發搶購

編譯張君堯／即時報導
梅琳克在父親的鼓勵下設計出「特製」撲克牌，用金、銀和銅，來替代傳統的國王、王后和騎士。路透
梅琳克在父親的鼓勵下設計出「特製」撲克牌，用金、銀和銅，來替代傳統的國王、王后和騎士。路透

荷蘭一名司法心理學畢業生在偶然間發現撲克牌規則中，藏有「性別不平等」現象，隨後更發揮巧思打造特製撲克牌，取代傳統的國王、王后和騎士，一推出就引起搶購風潮。

現年23歲的撲克牌愛好者梅琳克（Indy Mellink）某次與表親解釋撲克牌玩法時，意識到國王牌比王后牌「大」的是「性別不平等」展現。梅琳克指出，若「國王比王后更有價值」的等級制度存在，人們的日常生活會受此類微小不平等現象影響，因為這是「嘿！你沒那麼重要」的另一種說法罷了。

梅琳克強調「即使是如此微小的不平等，也可能會引起重要作用」，隨後更在父親的鼓勵下設計出「特製」撲克牌，用金、銀和銅取代國王、王后和騎士等象徵。

梅琳克特製的50副新撲克牌很快就被親友搶購一空，隨著首批銷售的成功，她開始量產並在線上販售，不到一個月，梅琳克就在比利時、德國、法國和美國等地，共計賣出約1500副「性別中立」的撲克牌。

不單單滿足於「新撲克牌」的商機，自從特製牌組開始流行後，梅琳克也一直對從未意識到牌中有性別不平等的玩家測試接受度。

荷蘭橋牌協會負責人范多伯格（Berit van Dobbenburgh）肯定梅琳克，稱人們對性別不平等進行反思相當重要，不過由於更換撲克牌需改變官方規則，因此很難在正式賽事中採用，她表示：「我想知道這是否值得，不過性別中立這點我完全贊成，像她（梅琳克）這樣年齡的人能注意到這點真是太好了，不愧是新世代。」

現年23歲的撲克牌愛好者梅琳克，某次解釋玩法時意識到國王牌比王后牌大的規則正是「...
現年23歲的撲克牌愛好者梅琳克，某次解釋玩法時意識到國王牌比王后牌大的規則正是「性別不平等」的展現。路透

美國 德國

上一則

新冠肺炎輕重與腸道細菌有關？專家建議多攝高纖食物

下一則

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

延伸閱讀

爆兒童補貼醜聞 荷蘭首相宣布內閣總辭

爆兒童補貼醜聞 荷蘭首相宣布內閣總辭
兒福政策爆醜聞 荷蘭總理宣布內閣總辭

兒福政策爆醜聞 荷蘭總理宣布內閣總辭
陪泰王視察 泰妃詩妮娜重返被囚監獄 掃地展親民形象

陪泰王視察 泰妃詩妮娜重返被囚監獄 掃地展親民形象
這就是脫歐！英國駕駛到荷蘭 火腿三明治被沒收

這就是脫歐！英國駕駛到荷蘭 火腿三明治被沒收

熱門新聞

俄國一對繼母子，相識13年擦出愛火。取材自巴曼雪娃Instagram

畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

2021-01-15 21:05
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

2021-01-16 07:00
唐娜近日迷上裸體烘焙。取材自唐娜推特

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕

2021-01-15 20:13
軟體工程師3年來首次未能榮登全美最佳工作。(美聯社)

年薪破10萬元的「最佳工作」 軟體工程師 被它擠下寶座

2021-01-12 20:09
緬甸男模Paing Takhon在元旦許下新年新希望「出家10天」，和尚造型依舊帥氣，讓他追蹤者迅速暴增。（取材自Instagram）

這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家

2021-01-14 23:21
有網友在PTT列出4項「辦公室裡討厭同事的習慣及行為」，引發熱烈討論。示意圖／ingimage

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

2021-01-17 07:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中