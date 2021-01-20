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新冠肺炎輕重與腸道細菌有關？專家建議多攝高纖食物

記者陳碧珠／台北報導
香港中文大學一篇最新研究指出，新冠病毒雖是呼吸系統疾病，但腸道微生物組成可能影響新冠肺炎輕重程度，英國免疫學家建議民眾，多攝取高纖維、發酵食物增加腸胃健康，此研究結果刊登於「英國醫學期刊(British Medical Journal)」。圖／123RF
香港中文大學一篇最新研究指出，新冠病毒雖是呼吸系統疾病，但腸道微生物組成可能影響新冠肺炎輕重程度，英國免疫學家建議民眾，多攝取高纖維、發酵食物增加腸胃健康，此研究結果刊登於「英國醫學期刊(British Medical Journal)」。圖／123RF

新冠肺炎全球確診病例已破9650萬人，台灣也因院內群聚感染擴大，疫情防疫嚴陣以待。香港中文大學一篇最新研究指出，新冠肺炎雖是呼吸系統疾病，但腸道微生物組成可能影響新冠肺炎輕重程度，英國免疫學家並且根據這篇報告建議民眾，多攝取高纖維、發酵食物增加腸胃健康，此研究結果刊登於「英國醫學期刊(British Medical Journal)」。

香港中文大學這份研究的動機指出，儘管COVID-19是呼吸系統疾病，但越來越多證據顯示消化系統內的微生物組成也與新冠肺炎有關，去年起，團隊針對香港兩家醫院接受治療的100名新冠患者，進行血液糞便採樣，利用霰彈槍定序法從糞便中提取DNA，另從血漿獲得炎性細胞因子和組織損傷的血液標誌物濃度，了解確診患者的嚴重程度。

採樣對象的患者平均年齡約36歲，幾乎所有患者為輕度或中度，只有5%重症，而3%患者有合併症，結果發現，與非新冠肺炎患者相比，確診患者的腸道微生物組成有明顯變化，無論患者是否接受藥物治療都一樣。

調查並指出，在確診者中，幾種具有已知免疫調節功能的腸道箘群例如法氏桿菌、直腸真雙歧桿菌和雙歧桿菌的數量不足，甚至確診症狀消失30天內地樣本仍然很低，這足以解釋為什麼新冠肺炎患者復原後，仍可能會有疲勞，呼吸困難和關節痛，極可能是腸道功能失調，導致免疫力下降。

英國免疫學家因此根據這篇報告提醒大眾盡可能照顧腸道健康。陽明大學教授蔡英傑也提醒，人體全身70%免疫細胞在腸道，是全身最大的免疫器官，避免或病從口出、腸保健康，就能建立身體各部位的防護力。

新冠肺炎 香港 英國

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