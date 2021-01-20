男學生描述「體位」稱與女師有染 遭駁：她太矮做不來

英國已婚女性中學教師巴柏被控與15歲男學生發生性關係，19日為此出庭受審，律師在交叉詰問時提出，她的身高太矮了，擺不出男學生在偵訊筆錄描述的性愛姿勢。（取材自MAILONLINE）

英國 一名已婚的女性中學教師被控與15歲男學生發生性關係，19日為此出庭受審，律師在交叉詰問時提出，她的身高太矮了，擺不出男學生在偵訊筆錄描述的性愛姿勢。

每日郵報報導，被告巴柏（Kandice Barber）被現年已18歲的男學生檢發兩人3度發行性關係，已因私傳自己的上空照與影像給對方被裁定有罪。委任律師齊巴特（Nadia Chbat）在庭審指她高約152.4公分，與男學生身高落差太大，難以擺出他陳述的站立式性行為。

報導指齊巴特否認巴柏與男學生曾發生性行為，直指對方說謊，「你向警察 表示，你站在她的後面。你脫掉你的衣服。你告訴警察，你的手放在她的臀部，所以你能看到她裸露的臀部，她則用她的手引導你」，「你承認她確實矮小，不是只高約152.4公分嗎，所以你當時比她要高不是嗎？你甚至不認為她當時就只到你的肩膀不是嗎？」

檢察官米爾恩（Richard Milne）進行覆問時，男學生承認兩人身高有落差，他必須彎曲膝蓋「蹲下」，雙方才能進行站立式性行為。

報導稱男學生只能大略說出兩人發生性行為的時間點，有兩次發生在他的16歲生日前，又指巴柏有次開車載他到一條車流量大的大馬路旁，兩人先在車內以女上男下的姿勢發生性關係，接著下車走到一處林地進行口交。齊巴特則質疑兩人只需要調整位置，看不出下車的必要。

齊巴特還稱男學生使用保險 套，質疑他聲稱自己被巴柏用可能懷孕恐嚇的說法，更指他曾用簡訊與電話威脅巴柏要跟他聯繫，否則就要報警說出一切。全案將擇日再審。