研究：不戴口罩講話半分鐘 傳播新冠風險比咳嗽高

英國一項最新研究發現，同樣是在通風不良的房間裡，若新冠肺炎患者不戴口罩聊天，將病毒傳播給他人的風險會比他們咳嗽要來得更大。（取材自MAILONLINE）

英國 一項最新研究發現，同樣是在通風不良的房間裡，若新冠肺炎 患者不戴口罩聊天，將病毒傳播給他人的風險會比他們咳嗽要來得更大。這是因為，相對於咳嗽快速產生大量的大型飛沫，講話釋出飛沫較小，數量卻更多，還能在空中懸浮長達近一小時。

每日郵報20日報導，劍橋大學和倫敦 帝國學院的學者研究證實，在最初幾秒鐘裡，咳嗽傳播新冠肺炎的風險要高於半分鐘演講。原因出在演講半分鐘與咳嗽半秒鐘呼出液體量約略相同，但咳嗽力道強，還會釋出大型飛沫，新冠患者只要咳嗽一聲，站在2公尺以內的人染病機率就會高達50%。

若時間與距離相同，狀況換成新冠患者講話，傳染風險則會下降到10%，但講話產生的飛沫往往比較小，更有可能滯留於空中，而非重重落到地面。

研究團隊舉例指出，在特定狀況的通風不良房間裡，像一個學生爆滿的演講廳，本身是新冠患者的講師演講一小時，推估傳播率可能高達20%。要是環境換成通風良好，氣流可帶走病毒的話，被傳染機率會跌到最多7%。

學者同時也發現，如果一個人站在2公尺外，新冠患者咳嗽釋出的極小飛沫會在1至2秒內抵達，講話則需要5至10秒。

研究團隊創造一個免費線上工具「Airborne.cam」，協助計算通風與戴口罩如何有助降低室內傳播風險。論文第一作者德奧里維拉博士（Dr Pedro de Oliveira）指出，民眾非常清楚咳嗽的風險，習慣用手臂或面紙遮掩以保護他人，「我們用手臂擋嘴沒辦法好好講話，但戴口罩可以降低傳播風險，保護自己、也保護他人。」