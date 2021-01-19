我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2407萬例 加州逾301萬

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

食道潰瘍竟然與青春痘有關 醫師：不少人少了這動作

記者修瑞瑩／台南報導
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。圖／安南醫院提供
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。圖／安南醫院提供

胸口痛竟然是青春痘惹的禍？台灣台南市立安南醫院副院長許秉毅最近遇到一位25歲的年輕女患者因胸口痛就醫，痛了3天、吃東西、喝水更是「痛徹心扉」，結果原因竟然是美眉服用治療青春痘的藥物，卻忘了多喝水，讓四環素膠囊卡在食道上，經過一夜馬上形成潰瘍，許秉毅表示，其實類似的病患比大家想像的多，一看就知道「又是青春痘惹的禍」

許秉毅表示，這名女病患胸口疼痛，以為是胃病而到胃腸肝膽科就醫，看到年輕女患者臉上有青春痘，就詢問「妳最近是不是有吃治療青春痘的藥？」患者相當驚訝，「醫師你怎麼會知道？」

經過胃鏡檢查，果然在食道的中段處，發現左右兩側各有一處蠻深的潰瘍傷痕，剛好就是一顆膠囊卡住的形狀，找出病因後，患者也鬆了一口氣，「沒想到青春痘也會造成潰瘍」。

許秉毅表示，四環素是治療「化膿性青春痘」常使用的抗生素，一天要吃4次。 不少人在臨睡前吃四環素，只喝一口水，就躺平睡覺。有時候黏黏的膠囊還卡在食道，還沒下肚。結果具有腐蝕性的四環素就在食道作用了一夜，造成食道潰瘍。

他表示，臨床上，一顆小小的四環素可在「一夜之間」造成食道潰瘍，病人的症狀以吞嚥疼痛為最常見，一般痛在胸部。預防之道就是就寢前服藥，一定要採站立的姿勢，同時要要多喝水，確定四環素膠囊已被水沖到胃裡，才可平躺睡覺。千萬不要忽略這服藥小知識，讓自己痛徹心扉。

妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。圖／安南醫院提供
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。圖／安南醫院提供
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。圖／安南醫院提供
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。圖／安南醫院提供

台灣

上一則

隋唐洛陽宮城玄武門 時隔千年「重現」

延伸閱讀

喬巴尼擴版圖 再推即飲咖啡

喬巴尼擴版圖 再推即飲咖啡
8公分食道腫瘤阻礙吞嚥 放置食道支架改善進食

8公分食道腫瘤阻礙吞嚥 放置食道支架改善進食
狂腹瀉以為吃壞肚子？當心大腸已潰傷

狂腹瀉以為吃壞肚子？當心大腸已潰傷
腦中風自行減藥量 導致再冒血塊

腦中風自行減藥量 導致再冒血塊

熱門新聞

在疫情的最初幾個月中，N95口罩成為熱門商品，因為人們認為它們是唯一有效的口罩。（美聯社）

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

2021-01-10 16:29
俄國一對繼母子，相識13年擦出愛火。取材自巴曼雪娃Instagram

畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

2021-01-15 21:05
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

2021-01-16 07:00
唐娜近日迷上裸體烘焙。取材自唐娜推特

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕

2021-01-15 20:13
軟體工程師3年來首次未能榮登全美最佳工作。(美聯社)

年薪破10萬元的「最佳工作」 軟體工程師 被它擠下寶座

2021-01-12 20:09
英國男子中彩券30年可以領到360萬英鎊獎金。(取材自Sun)

21歲男中了「彩券終生獎」嚇到不知所措 乾脆去爬山

2021-01-12 00:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦
男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」

男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」