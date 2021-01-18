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怕疫情不敢回家 加州男躲芝城機場禁區3個月都沒被發現

編譯周芳苑／綜合18日電
加州男子辛格因新冠疫情升溫而不敢搭機旅行，在芝加哥歐海爾國際機場安全禁區躲藏三個月，已被警方逮捕。(美聯社)
加州男子辛格因新冠疫情升溫而不敢搭機旅行，在芝加哥歐海爾國際機場安全禁區躲藏三個月，已被警方逮捕。(美聯社)

一位加州男子因新冠疫情升溫而不敢搭機旅行，在芝加哥歐海爾國際機場(Chicago's O'Hare International Airpor)安全禁區躲藏三個月，已被警方逮捕。

這名男子是來自加州橘郡的36歲的辛格(Aditya Singh)，於16日被捕，被控進入機場禁區重罪、以及盜竊輕罪；在17日法庭聆訊時，法官裁定，辛格支付1000元便可交保，並被禁止進入機場。

截至18日早上，辛格仍留在芝加哥庫克郡監獄。

助理公設辯護律師斯莫伍德(Courtney Smallwood)表示，辛格沒有犯罪紀錄，目前尚不清楚為何失業中的辛格會從加州到芝加哥、也不了解他和芝加哥是否有什麼關聯。

助理州檢察官哈格蒂(Kathleen Hagerty)在聆訊時說，聯合航空(United Airlines)兩位員工發現辛格，並要求進行身分識別；「芝加哥論壇報」引述哈格蒂的話說，辛格拉下口罩，並出示該機場運營經理的工作證，工作證去年10月下旬已申報遺失。

兩位聯航員工打電話給警察，隨後警察拘留辛格。哈格蒂說，辛格因新冠疫情嚴重怕感染而不敢回家，並報告當局他找到遺失的徽章，藏匿期間，機場乘客給他食物。

庫克郡法官奧爾蒂斯(Susana Ortiz)批准辛格(Singh)保釋之前，對於竟有人在機場待了這麼長時間而無人注意，大感困擾；她說，法院認為這段期間發生這些事令人震驚，機場被要求要絕對安全、以便人們安全飛行，卻出現有人在機場安全區域內使用偽造身分證，這樣的行為讓這位被控有罪的人對社區構成危險。

機場 芝加哥 加州

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