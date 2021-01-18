我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2393萬例 加州逼近300萬

傳川普將大赦減刑百人 1人要價200萬元

疫情阻卻人類觀光客 瀕危眼鏡熊印加古城悠閒逛大街

中央社／利馬17日綜合報導
秘魯印加帝國古城馬丘比丘限制遊客人數，在入園人數大減下，一對南美洲唯一原生熊類眼鏡熊母子檔，被人發現在古城遺址內漫步。（取材自Sky News）
秘魯印加帝國古城馬丘比丘限制遊客人數，在入園人數大減下，一對南美洲唯一原生熊類眼鏡熊母子檔，被人發現在古城遺址內漫步。（取材自Sky News）

受新冠病毒疫情影響，秘魯印加帝國古城馬丘比丘限制遊客人數，在入園人數大減下，一對南美洲唯一原生熊類眼鏡熊母子檔，被人發現在古城遺址內漫步。

根據英國天空新聞網（Sky News）網站，影片捕捉到這對別名「安地斯熊」（Andean bears）的眼鏡熊（Spectacled bears）在馬丘比丘（Machu Picchu）遺址攀爬石牆，隨後悄悄潛入叢林中。

眼鏡熊據說是童書角色柏靈頓熊（Paddington Bear）的靈感來源。受新冠病毒疫情影響，秘魯當地不見遊客蹤影，這對眼鏡熊母子檔才得以在遺址內輕鬆遛達。

負責馬丘比丘考古遺址周遭保護區的生物學家艾斯卡蘭特（Ernesto Escalante）表示，哺乳類動物天性怕人。

眼鏡熊被國際自然保育聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄（IUCN Red List of Threatened Species）列為「易危」（vulnerable）等級。

眼鏡熊是南美洲唯一原生熊類，也是短面熊亞群中碩果僅存的一員，牠們是雜食性哺乳類動物，身高在130到190公分之間，體重介於80到125公斤，因臉部有如戴著眼鏡般的淡色斑紋得名。

疫情 英國

上一則

「這道我自己不吃！」加國中餐廳超長「誠實」菜單暴紅

延伸閱讀

研究：貓常見寄生「弓形蟲」 可能增加人腦罹癌風險

研究：貓常見寄生「弓形蟲」 可能增加人腦罹癌風險
「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址
尼泊爾10登山客登頂k2「殺人峰」 人類冬季創舉

尼泊爾10登山客登頂k2「殺人峰」 人類冬季創舉
45500年前疣豬壁畫出土 挑戰人類藝術起源

45500年前疣豬壁畫出土 挑戰人類藝術起源

熱門新聞

在疫情的最初幾個月中，N95口罩成為熱門商品，因為人們認為它們是唯一有效的口罩。（美聯社）

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

2021-01-10 16:29
俄國一對繼母子，相識13年擦出愛火。取材自巴曼雪娃Instagram

畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

2021-01-15 21:05
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

2021-01-16 07:00
唐娜近日迷上裸體烘焙。取材自唐娜推特

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕

2021-01-15 20:13
軟體工程師3年來首次未能榮登全美最佳工作。(美聯社)

年薪破10萬元的「最佳工作」 軟體工程師 被它擠下寶座

2021-01-12 20:09
太平山冰天雪地裡拍攝婚紗照，浪漫絕美，網友大讚模特兒表情超自然。（圖：廖晉德提供）

冰天雪地拍超美婚紗照 原來「秘訣」是這個

2021-01-11 00:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可