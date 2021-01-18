疫情阻卻人類觀光客 瀕危眼鏡熊印加古城悠閒逛大街

秘魯印加帝國古城馬丘比丘限制遊客人數，在入園人數大減下，一對南美洲唯一原生熊類眼鏡熊母子檔，被人發現在古城遺址內漫步。（取材自Sky News）

受新冠病毒疫情 影響，秘魯印加帝國古城馬丘比丘限制遊客人數，在入園人數大減下，一對南美洲唯一原生熊類眼鏡熊母子檔，被人發現在古城遺址內漫步。

根據英國 天空新聞網（Sky News）網站，影片捕捉到這對別名「安地斯熊」（Andean bears）的眼鏡熊（Spectacled bears）在馬丘比丘（Machu Picchu）遺址攀爬石牆，隨後悄悄潛入叢林中。

眼鏡熊據說是童書角色柏靈頓熊（Paddington Bear）的靈感來源。受新冠病毒疫情影響，秘魯當地不見遊客蹤影，這對眼鏡熊母子檔才得以在遺址內輕鬆遛達。

負責馬丘比丘考古遺址周遭保護區的生物學家艾斯卡蘭特（Ernesto Escalante）表示，哺乳類動物天性怕人。

眼鏡熊被國際自然保育聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄（IUCN Red List of Threatened Species）列為「易危」（vulnerable）等級。

眼鏡熊是南美洲唯一原生熊類，也是短面熊亞群中碩果僅存的一員，牠們是雜食性哺乳類動物，身高在130到190公分之間，體重介於80到125公斤，因臉部有如戴著眼鏡般的淡色斑紋得名。