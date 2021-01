「這道我自己不吃！」加國中餐廳超長「誠實」菜單暴紅

許多餐廳會自誇「口味第一」、「招牌料理」吸引顧客點菜。然而加拿大蒙特婁一家中華料理餐廳「戴阿姨(Aunt Dai)」逆向操作,菜單上每道菜標註老闆真實評價好比:「這道菜吃起來有咖哩味,不過別期望會『非常』好吃,但是這個選擇很安全而且吃了會很開心」,反而贏得客人青睞。

蒙特婁女子布萊兒(Kim Belair) 上週在社群 平台推特(Twitter)分享自己最愛當地的戴阿姨,直言老闆非常誠實的菜單,「是這家餐廳最大賣點!」至今超過7萬人按讚。

Aunt Dai is my favourite Chinese restaurant in Montreal, but the REAL treat is the menu, featuring extremely honest commentary from the owner. pic.twitter.com/FpA1xt0GrF