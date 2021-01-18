英富豪布蘭森太空夢快實現？首次空投火箭發射衛星成功

英國富豪布蘭森的衛星發射公司Virgin Orbit周日成功空投火箭發射衛星進入軌道。（歐新社）

英國富豪布蘭森（Richard Branson）的衛星發射公司Virgin Orbit，周日將火箭送上太空 ，首次證明其「空投」衛星運載火箭的策略有可行性。

該公司在將小型衛星送入低軌道的測試成功後表示，「下次任務將邁入商業服務」。

前次試射失敗後8個月，Virgin Orbit的火箭LauncherOne於周日太平洋時區夏令時間11時39分，在美國 南加州 外海、自一架波音747投放。這枚火箭稍後點燃飛向太空。

10分鐘後，Virgin Orbit在推特發文證實成功完成測試：「根據遙測，LaunchOne已抵達軌道！目前不在任務控制室的團隊成員都樂翻了。」

這枚火箭運載將擔負美國太空總署教育任務的10顆小型衛星。Virgin Orbit下午2時28分證實它們進了低軌道。

Virgin Orbit利用飛機把火箭帶上3.5萬英呎高空投放，有別於競爭對手的作法，再也不需要地面發射台。該公司表示，這開啟自全球各地跑道起飛釋放衛星進入軌道的可能性，從而降低因天候因素干擾飛行計畫的風險。

3年前被拆分成獨立公司的Virgin Orbit，希望在競爭激烈的商業太空運載市場追趕上對手，例如總部在加州長堤的Rocket Lab，至今據稱已發射96枚衛星。

周日的任務給Virgin Orbit對其策略產生信心，該公司去年5月進行首次試射任務以失敗告終，當時的火箭離開747飛機後未能完全點燃，據稱是推進劑管路破有裂口導致火箭提早熄火。