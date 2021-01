「柏捷頓」韻事裸露煽情 色情網站瘋轉貼 主角又羞又怒

「柏捷頓家族:名門韻事」的煽情場面被各大色情網站轉發,令演員很不開心。(取材自The Sun)

Netflix 大尺度古裝文藝劇「柏捷頓家族:名門韻事」(Bridgerton)夯遍全球,男女主角雷吉尚佩吉(Regé-JeanPage)、菲比戴尼佛(Phoebe Dynevor)也人氣暴衝、初嚐走紅滋味,不過兩人在戲裡的裸露床戲也被各大色情網站轉發,不只令他們尷尬、氣憤,也讓Netflix忙著追查,希望讓這些片段全數下架,保護自家的版權。

來源:Netflix

影視節目中的裸露片段很容易在播出後就上遍色情網站,幾乎無可避免,過去不只「柏捷頓」,「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)、「正常人」(Normal People)、「慾望城市」(Sex and the City)等有全裸畫面的節目都是如此,其實雷吉尚佩吉和菲比戴尼佛應該早就要有心理準備,然而現在真的發生,他們還是覺得不舒服,尤其菲比戴尼佛,既感到生氣又覺得很傷心,因為自己的片段和一堆A片裡真槍實彈的場面擺在一起,不清楚的網友搞不好誤會她拍了什麼,但「柏捷頓」並非見不得光的A片,而是知名平台砸大錢拍攝、根據暢銷小說 改編的精裝大戲,只不過情色尺度寬廣了些。

儘管一脫成名後先帶來的是尷尬,對於雷吉尚佩吉和菲比戴尼佛,「柏捷頓」依舊是他們值得自豪的代表作,Netflix人員也只能努力讓色情網站撤下片段,免得對他們的心理傷害更大。