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「柏捷頓」韻事裸露煽情 色情網站瘋轉貼 主角又羞又怒

記者蘇詠智／綜合報導
「柏捷頓家族：名門韻事」的煽情場面被各大色情網站轉發，令演員很不開心。（取材自The Sun）
「柏捷頓家族：名門韻事」的煽情場面被各大色情網站轉發，令演員很不開心。（取材自The Sun）

Netflix大尺度古裝文藝劇「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）夯遍全球，男女主角雷吉尚佩吉（Regé-JeanPage）、菲比戴尼佛（Phoebe Dynevor）也人氣暴衝、初嚐走紅滋味，不過兩人在戲裡的裸露床戲也被各大色情網站轉發，不只令他們尷尬、氣憤，也讓Netflix忙著追查，希望讓這些片段全數下架，保護自家的版權。

來源：Netflix

影視節目中的裸露片段很容易在播出後就上遍色情網站，幾乎無可避免，過去不只「柏捷頓」，「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）、「正常人」（Normal People）、「慾望城市」（Sex and the City）等有全裸畫面的節目都是如此，其實雷吉尚佩吉和菲比戴尼佛應該早就要有心理準備，然而現在真的發生，他們還是覺得不舒服，尤其菲比戴尼佛，既感到生氣又覺得很傷心，因為自己的片段和一堆A片裡真槍實彈的場面擺在一起，不清楚的網友搞不好誤會她拍了什麼，但「柏捷頓」並非見不得光的A片，而是知名平台砸大錢拍攝、根據暢銷小說改編的精裝大戲，只不過情色尺度寬廣了些。

儘管一脫成名後先帶來的是尷尬，對於雷吉尚佩吉和菲比戴尼佛，「柏捷頓」依舊是他們值得自豪的代表作，Netflix人員也只能努力讓色情網站撤下片段，免得對他們的心理傷害更大。

「柏捷頓家族：名門韻事」是Netflix近期紅遍全球的話題新戲。（取材自IMDb...
「柏捷頓家族：名門韻事」是Netflix近期紅遍全球的話題新戲。（取材自IMDb）

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