哈利、梅根離開英國過得更快樂？這一點卻讓他心碎…

哈利與梅根離開英國後的日子更為開心，但不無遺憾。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 自去年初宣告要卸下皇室重要成員身分、引發軒然大波後，與皇室其他親戚特別是哥哥威廉王子和妻子凱特 之間的關係就成為各方矚目焦點，曾經密不可分的兄弟倆陷入無話可說的尷尬處境，向來有「完美媳婦」形象的凱特也無能為力，獨立自主的梅根只能努力讓丈夫先適應在美國的新生活再說。

近日與哈利、梅根相熟的電視記者湯姆布雷比透露，因為要爭取自由生活的空間、造成皇室親友間的感情裂痕，其實讓哈利很心碎，儘管他對自己離開英國後的日子，以及日後要努力經營的新業務是感到相當興奮的，在美國當然比在英國到處備受壓力要開心不少。

布雷比曾經在電視特輯中訪問哈利和梅根，梅根坦承嫁入英國皇室不見得都如外人想像的開心、順利，也一度成為各方熱烈討論的話題，讓她被皇室迷敵視，也因為這次的機緣，布雷比和哈利夫婦保持密切的關係，從他眼中來看，兩人到了美國是更快樂的，然而想到和親友之間畫下一道鴻溝，哈利就忍不住傷心，兩種情緒不時拉扯拔河。

據歐美媒體報導，哈利和梅根寫了感性的賀卡，夾在禮物中一起寄給凱特，做為給她的生日驚喜，果然讓她相當訝異，去年當她要過生日時，哈利正好發布了脫離皇室重要身分的宣言，一時之間，凱特的生日變得無足輕重。過了一年，兩人總算給她真正的生日禮物，也難怪她不太敢置信，外界期待這是雙方修補關係、良好互動的開始。