哈利、梅根離開英國過得更快樂？這一點卻讓他心碎…
英國哈利王子與妻子梅根自去年初宣告要卸下皇室重要成員身分、引發軒然大波後，與皇室其他親戚特別是哥哥威廉王子和妻子凱特之間的關係就成為各方矚目焦點，曾經密不可分的兄弟倆陷入無話可說的尷尬處境，向來有「完美媳婦」形象的凱特也無能為力，獨立自主的梅根只能努力讓丈夫先適應在美國的新生活再說。
近日與哈利、梅根相熟的電視記者湯姆布雷比透露，因為要爭取自由生活的空間、造成皇室親友間的感情裂痕，其實讓哈利很心碎，儘管他對自己離開英國後的日子，以及日後要努力經營的新業務是感到相當興奮的，在美國當然比在英國到處備受壓力要開心不少。
布雷比曾經在電視特輯中訪問哈利和梅根，梅根坦承嫁入英國皇室不見得都如外人想像的開心、順利，也一度成為各方熱烈討論的話題，讓她被皇室迷敵視，也因為這次的機緣，布雷比和哈利夫婦保持密切的關係，從他眼中來看，兩人到了美國是更快樂的，然而想到和親友之間畫下一道鴻溝，哈利就忍不住傷心，兩種情緒不時拉扯拔河。
據歐美媒體報導，哈利和梅根寫了感性的賀卡，夾在禮物中一起寄給凱特，做為給她的生日驚喜，果然讓她相當訝異，去年當她要過生日時，哈利正好發布了脫離皇室重要身分的宣言，一時之間，凱特的生日變得無足輕重。過了一年，兩人總算給她真正的生日禮物，也難怪她不太敢置信，外界期待這是雙方修補關係、良好互動的開始。
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