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年節將近 拜拜水果吉凶禁忌一次懂

人類智庫出版
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
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過年期間拜拜，從農曆十二月二十四送神、除夕祭拜地基主、家神和祖先、初一民眾至佛寺廟宇行春拜天公、初二回娘家祭祖、初三拜小年朝、初四迎接灶神等眾神、初五開市大吉拜財神、正月初九天公生……一直到正月十五上元節（元宵節）拜三界公，過年少不了的拜拜習俗，無一不是人們為表達心中對天地的誠意。除了過年，不同的節日與不同的祭祀對象，自然有不同的象徵意義，更是世代祖先流傳下來的美意，與我們對人對事的美好願望。新春、清明、普渡時節各需準備哪些水果，才能拜得安心又不失敬意？藉由祭拜的供品，可表達對天地人間常懷感恩的誠心。

新春拜拜

新的一年除舊布新，要迎來好運氣，可至廟宇或佛寺參與祈福儀式，祈求新的一年平安順利。迎接新年吉運，想要好運旺旺來，在挑選供品上有大學問！可在新春拜拜時，帶上寓意吉祥的水果，讓自己一整年鴻運當頭！

蘋果　象徵平平安安

鳳梨　象徵旺來招財

橘子　象徵大吉大利

葡萄　意謂好運逃跑

芭樂　意謂空頭支票，願望無法實現

蓮霧　意謂前途迷霧

清明拜拜

清明節是慎終追遠的日子，華人在這一天有掃墓的儀式，而掃墓拜拜也有一些禁忌需要遵守；然而隨著時代的變遷，現代人拜拜選用的供品多以方便為主，先人傳承下來的禮節也忽略，讓原本飲水思源的用意僅剩下徒具形式的祈求，缺乏內省的敬意。清明時節想向自家祖先祈願，先了解該選用哪些供品可護佑全家，而又有哪些供品是需要避免，才能正確傳達子孫的心意。

柚子　象徵保佑家人

柿子　象徵事事如意

柳丁　象徵生兒添丁

龍眼　有死整串忌諱

梨子　有分離之意

香瓜　寓意無心祭拜

普渡拜拜

中元節可追溯至遠古時期人們祭祀祖靈的崇拜，後來融合佛道教，成為普結善緣，渡化孤魂的節日；也是傳統文化流傳下來，宣揚孝道及緬懷祖先恩澤的感恩月。為了發揮樂善好施的民族性，在這天我們以善良的人情味和豐盛的供品祭饗好兄弟，不但能夠消除業障，還能帶來好運。那麼該選擇哪些供品進行普渡，才能不觸犯禁忌，又能真正轉運呢？

奇異果　象徵吉利

水蜜桃　象徵增添福壽

芒果　帶喜氣，象徵招財

釋迦　易和釋迦牟尼佛聯想

番茄　諧音「番」，意謂好兄弟任性

香蕉　諧音「招」，意謂招來好兄弟

支票 奇異 華人

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