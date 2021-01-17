醫師休息室怎防病毒？感染科醫師籲「勤做這件事」

台灣北部某醫院院內感染擴大，專家提醒，現階段防疫重點是要「防堵醫院感染往社區擴散」。（記者陳夢茹／攝影）

台灣 北部某醫院發生醫護染疫事件，中央流行疫情 指揮中心證實，已有一名醫師、兩名護理師感染，確診護理師有一人為確診醫師之同住女友，兩人發病時間僅差一天。另一名護理師則曾與確診醫師在工作地點接觸，發病時間較晚。另外，確診醫師曾使用的醫師休息室，也發現四處有病毒。

資深感染科醫師顏慕庸表示，醫師與護理師女友發病時間相近，有可能是各自暴露於醫院內的感染源。不過依照時序看，仍應是於醫院內感染，不是社區感染擴散到醫院，還算是比較令人放心的狀況，現階段防疫 重點是要「防堵醫院感染往社區擴散」。

醫師休息室為何會出現病毒？顏慕庸分析，醫院感染控制上，會將空間分為汙染區、緩衝區、清潔區，當人員從汙染區出來，要在緩衝區做好除裝、除汙，才能回到清潔區，醫師休息室理論上就是屬於清潔區。

顏慕庸表示，在緩衝區除裝除汙的過程，每個動作間都要用酒精洗手，再做下一個動作，這樣就能有效阻斷病毒往外傳播的路徑。如果這過程接觸到病毒而未確實除汙，病毒就被帶出去，當病毒進入清潔區，就不容易管控，可能發生後續傳播。

顏慕庸表示，目前對於新冠肺炎病毒傳播的了解，主要就是透過「飛沫、接觸、近距離氣溶膠」三種方式，而當中的「環境媒介」扮演重要角色。

什麼是環境媒介的傳播？顏慕庸表示，人咳嗽後，比較大顆的飛沫其實馬上就掉在地上了，但中等大小的飛沫，可以在空中飄浮一到兩公尺遠，當飛沫掉落，如果座落在某些環境中的無生命物質，就會促成所謂的環媒傳播。現代人生活中的觸控式面板非常多，觸碰機會大增，然而，環媒傳播卻是隱形的、最容易被忽略的傳播機轉，也常導致疫情調查追接觸者時出現斷點。

顏慕庸指出，2013年亞利桑納大學研究顯示，如果一個人在咳嗽，在半天之內，辦公室的環境和人就有50%沾上病毒，其中又以門把、咖啡杯、影印機、廁所、水龍頭等人們共同接觸的地方最多，可以想見，如果人手接觸後，就可能促成疫病傳播。

韓國於MERS疫情一年後發表的研究亦指出，韓國一起高達70人的嚴重院內群聚，指標個案是「可行走的肺炎病人」，因輕微腹瀉而頻跑廁所，病毒因此分佈於廁所、病床間的隔帘，人們因接觸到環境中的病毒而感染。

顏慕庸表示，馬有失蹄，人在這種環境久了難免壓力大，不能苛責，任何疏失都是可以體諒的，但是過去半年，確實看到防疫的態度有鬆懈下來，趕快重新繃緊神經，防止醫院感染進入社區，是現階段防疫的重點。

顏慕庸呼籲，全台醫院都要藉此警惕，落實院內感染分區、除裝除污、節點洗手等感控措施。民眾進出醫院也要警覺，記得進醫院大門時，應主動以酒精噴消雙手，避免污染醫院環境，出醫院後也要洗手，避免把環境媒介傳播帶回家。