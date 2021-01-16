12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

鼠──順風順水，踏實行動

屬鼠朋友擺脫太歲當頭志不能伸、綁手綁腳的窘境，來到時令辛丑的歲合之年，可說是順風順水，更有許多大展身手的機會！

運逢「太陽」、「歲合」、「玉堂」等吉曜照拂，能獲貴人垂青與照顧，這一年要多用心在人際往來，拓寬人脈、鞏固交情，即能帶你邁向錦繡之道。不過也別輕忽凶星「陰煞」、「天空」、「晦氣」的影響，踏實行動，不可好高騖遠或眼高手低，以免計畫成空，甚至功勞泡湯。

事業★★★★

屬鼠朋友向來機靈，也有許多小聰明，加上今年不管做什麼事情，都彷彿有一股暗中助力，往往事半功倍；遇到困境時如能虛心請教或者求助他人（特別是男性長輩或長官），大多能逢凶化吉。職場若想更上一層，不妨多多嘗試和實踐，基本上都能夠獲得很不錯的成果！不過雖說運勢表現出色，但也不能大意，過程中常會因為某些決策或想法不切實際，最終空忙一場或波折不順，需慎之。

愛情★★★★

歲合之年，人氣暢旺，多有喜事發生！單身者有較多機會遇到興趣相投、觀念相合的對象，拿出行動力積極表態，就有機會開花結果；但可別三心二意、騎驢找馬或想要比較後再決定，需留意桃花稍縱即逝！有伴者互動理想，但可別因為自己的好人緣而讓另一半覺得不放心，平日就要加強彼此之間的溝通和交流，培養共同興趣與話題，多主動分享與報備，否則容易在一些小事上產生誤會、加深隔閡。

財運★★★★

整體運勢佳美，帶動財運提升，尤其是事業正財格外出色，保持執行力用心工作，就有好的回饋！投資 理財方面，要以穩健的基金為主；若手頭有餘錢，可以根據個人的實際情況經營或投資副業，肯定不會空手而歸。此外，今年雖然不會遇到大額的意外支出，但對於親友間的聚會應酬等人情開銷，得要量力而為，也不要主動出面幫人調解事情，否則容易得不償失。

健康★★★

「晦氣」凶星侵擾健康甚鉅，特別是影響精神苦悶、情緒抑鬱，讓人不免鑽起牛角尖，連帶引起身體莫名不適；即使不會有什麼大危機，也夠折磨人了。建議連假時可與親友相約一同至戶外走走，換個環境幫助轉換心情，或是養成運動習慣，有助釋放身心壓力。此外，提醒你：不要因為工作而廢寢忘食。

牛──默默耕耘，潛心守成

「此一時也，彼一時也」應是屬牛朋友今年運勢的最佳寫照了！像是坐雲霄飛車一般從去年的和合大好之勢，走到了「太歲當頭坐，無災也有禍」的值太歲時局。

流年命宮煞星雲集，「太歲」、「伏屍」、「劍鋒」、「破碎」、「的煞」等來勢洶洶，看得見的是各方面困阻增加、意外之事頻傳；看不見的是情緒更顯起伏不安、勞心傷神。凡事以守為主、以退為進，默默耕耘、潛心守成。

事業★

值太歲的年分，將會面對諸多挑戰，稍有疏忽，便很可能兵敗如山倒！首當其衝的就是內心負面情緒的干擾，以往總是擇善固執的屬牛朋友，今年卻容易變得舉棋不定、優柔寡斷，甚至是裹足不前，才華能力無處施展，常常是勞心勞力卻不見回報，更是心生挫折委屈。不妨轉個念，把在工作上的付出當成是在練職場經驗值，從中增強實力、培養即戰力，有助來年的事業發展。

愛情★

流年運勢不理想，低調行事才能守運，面對感情也不例外。單身者雖說也會結識到不少新朋友，但多為露水姻緣、有緣無分，與其將過多的時間和精力投入在沒有結果的感情上，倒不如多多提升自我、充實內在，更為實際。而有伴者則容易敏感多變以及喜怒無常，倘若不收斂起牛脾氣與好勝心，容易與另一半或家人爭執頻繁，甚至有感情危機。不妨多聽取別人意見，放下無謂的堅持。

財運★★

天上不會無故掉下禮物來的。迎來本命年，少有意外之財，千萬不要抱著僥倖或想賭一把的心理跟風投資，沒有十足的把握，不要輕易介入陌生投資領域，否則容易虧損；一切以保守為主、力求謹慎。再者，就是錢財也儘量不要外借，勿貪小便宜，慎防失約或被騙，以免落得血本無歸。此外，今年更要固守健康財，只要保重好身體、留意出入安全及使用器具，便可以在無形之中省下不少開銷。

健康★★

犯太歲，再加上「劍鋒」、「伏屍」等不利健康的星曜入宮，代表今年容易遭受意外傷害，應避免參加有危險性的活動或運動；出門或開車也要加倍留意安全，遵守交通規則，以防發生意外、累人累己。此外，要保持充足且品質好的睡眠，養足精氣神，否則身體抵抗力較差的話，容易被疾病侵擾，且難以在一時半刻就好轉。

虎──廣納百川，萬事亨通

歲次辛丑年裡，屬虎朋友的運程表現是「也有歡喜也有憂」，吉星「天醫」、「紅鸞」、「陌越」與凶星「病符」、「寡宿」、「天煞」等相互牽制著，即使再怎麼果敢堅決的屬虎之人，也偶有動彈不得、進退兩難之感。

可別為此就意志消沉了起來，要懂得運用自身優勢，把超強魄力用在對的地方，也要與周圍夥伴們團結齊心；即使能力再好，都不可過於強勢霸道，廣納百川才能萬事亨通！

事業★★★

職場發展好壞參半，屬虎朋友的事業心強，在今年也不乏發展空間，尤其在變動之中更可見利，還有遠方貴人來助，大有拓展事業之象。但提醒你也要多多聽取他人的建議，不可一意孤行，以免因自身的傲氣觸怒了朋友及合作夥伴，從而使煮熟的鴨子飛了，還嚇跑了原本對你有助的人，得不償失。此外，工作宜穩中求進，冷靜思考和靈活應對，不可貿然行事。

愛情★★★★

「紅鸞」入命，愛情大喜！這一年感情生活豐富多彩，人際桃花接連不斷，加以把握，有機會成就美妙緣分。單身者雖然脫單指日可待，不過走入感情後的維繫才是更重要的，尤其是心靈上的契合度，彼此能否長久陪伴，端視你倆平日的交流方式，除了一起享樂，是否也能為對方分憂解勞。有伴者生活幸福，不過要常常溝通金錢觀念，以防因互不認同而引發矛盾和糾紛。

財運★★★

財運走勢是積少成多，雖然屬虎朋友平時雄心大志、企圖心高昂，但不可視小錢為無物，甚至不屑微薄進帳。要知道，每一分錢都能為你帶來好運！此外財星加持，會有不錯的投資理財獲益，但千萬不要沾沾自喜，要保持原本的生活和工作節奏，尤其在開銷方面要稍微克制，不要揮霍無度。建議不妨多花用在健康上，例如養生保健食品或是有益身心健康的活動，會是最好的投資。

健康★

長時間勞累奔波之下，容易導致體力以及精神狀態不佳，加上「病符」凶星照命，要慎防因免疫力下滑而引起的病痛不適，還需注意肺部與支氣管的保養，該戴上口罩時就要乖乖聽話。不過幸虧也有「天醫」吉星來助，若真有什麼狀況，可別逞強或放著不管，一樣要乖乖看醫生，才能對症下藥、藥到病除。

兔──運勢起伏，終究有解

整體運勢有反覆之象，由於今年吉星甚少，所以並未有特別好運的情況發生；所幸煞星「天狗」、「披頭」、「弔客」、「寡宿」等等威力都不是太過強烈，且運逢「天解」、「八座」這兩顆吉星助力，代表凡事終究有解，任何事情都會逢凶化吉，所以不用太過擔心。

即使有些時候運勢不好，也很快便會過去，自然會有人出來幫助你安然度過，關鍵在於自己要先打開心門，接受援手。

事業★★★

工作的強度和壓力並存、內外交困，經常遇到各種層出不窮的新麻煩，難免會讓人覺得有些手足無措，還會特別心累。好在職場人際關係還是挺和諧的，不管是同事還是上司，都能夠在關鍵時刻提供各種幫助。當然啦，凡事都要多多付出實際行動，不要天天生活在美妙的幻想中；遇到困難也別只是覺得一定會有人來幫忙而坐等，應當更積極主動，從依靠自己的雙手去解決問題開始。

愛情★★

受「寡宿」影響，感情走勢較不明朗；想要維持關係，卻容易有力不從心之感，也不利於家庭親人間關係的和諧。單身者容易感到孤獨，越寂寞就越想找個伴，但可別心急，需要理智對待感情，先梳理好自己的情感問題，再考慮進入戀愛之中。有伴者則容易因聚少離多使感情變淡，別只是顧著自己，多關心和體貼另一半，給對方足夠的支持和關懷。

財運★

「天狗」入命，象徵財運有所損耗，今年要避免做超出預算 的投資或花銷，同時還要增強防騙意識，謹防惡意欺詐行為，莫貪小便宜，以免因小失大。不過尚有「八座」貴人運，不妨在專業人士的指導下進行合理的理財投資；而遇到投資理財方面的問題時，也要多參考專業建議。同時，遇到不明情況，應即時和家人溝通或報警處理，不可鄉愿或隱瞞，否則苦了自己。

健康★★

精神狀態欠佳，容易有壓力，要防止身心過勞導致健康堪虞，尤其當負面情緒鬱積於心時，長此以往身體自然會出現各種小的毛病。要懂得即時排解抑鬱和煩悶，必要的話要尋求心理醫生的協助。此外，也要多留意家中長輩的健康與家居安全，慎防跌倒損傷，一旦摔傷會引起更多問題。

龍──謙卑受教，吉貴相助

膽識過人、得天獨厚的屬龍朋友，遇到「丑辰相破」的破太歲流年，還有「寡宿」、「陰煞」、「卷舌」、「的煞」等不少煞星來襲，要收斂起不可一世的自信，每前行一步都要仔細小心，以免因為自負而缺乏審慎思考，反倒讓自己陷入糟糕的境地中。

話雖如此，只要抱持謙卑受教的心態，就能妥善運用「福德」、「天德」、「福星」的吉星貴人助力，整體運勢仍有不錯進展。

事業★★★★

職場態勢理想，貴人匯聚的一年，人際互動佳美，對於從事與人打交道的行業特別有利（例如業務類、服務產業等等），即使工作中可能出現很多棘手的難題，若能迎難而上、正面應對，必有幫手在明裡暗裡相助。不過今年或多或少會有不盡人意的地方，尤其要控制脾氣、閒事莫管，別讓爆衝之下的言語傷了同事之間的和氣。此外，在設定工作目標時要在自己的能力範圍之內，不能過於急功近利。

愛情★★

行運缺少桃花，今年在感情方面是心有餘而力不足，單身者雖然也想談一場舒心的戀愛，但目前不是沒有對象，就是不合你眼緣，不妨轉請長輩家人介紹，從朋友般的互動開始，細火慢燉，不宜操之過急。有伴者與另一半關係趨於平淡，偶爾還會有話不投機半句多的情形發生，或者因三姑六婆的八卦 言語而彼此爭執，建議你要多主動與伴侶溝通，不要透過外人，才能真正瞭解對方內心的想法。

財運★★★

福星照耀，財運有得！尤其反應在正財上，工作的突破能帶來相對的報酬，也因為各方面的合作機會增加了，有助於開拓財源。不過偏財運就沒那麼亮眼，一定要認清現階段的經濟狀況，別因為面子關係而大手筆投資，以免錢財右手進、左手出，今年最佳的理財方式是儲蓄。另一方面，「報復性消費」也不適合今年的你，血拼前必要先理性斟酌，也要減少娛樂或出遊的開支，以免荷包哭哭。

健康★★★

健康走運較為平順，沒有致命疾病或嚴重意外，但要留意心理狀態，建議在情緒不穩定時，向信得過的長輩朋友求助，也宜多與家人朋友出門散散心，既能增進感情，又能親近大自然，減輕負能量的影響。此外，出門在外也要注重交通安全，好好走路，可別只顧著低頭滑手機，沒搭上車或坐過站事小，跌倒受傷就費心耗神了。

蛇──歲運三合，遊刃有餘

生性沉著冷靜、但也容易猜疑的屬蛇朋友，今年對身邊親友及工作夥伴要多些信任感，才能運用「三合」美運，將貴人助力發揮到最大！

凡事將能見招拆招、遊刃有餘，尤其是「白虎」、「飛廉」、「羊刃」等凶煞帶來的小人災厄影響，亦可降到最低。若想維持好運，看到他人有難，要積極伸出援手，別太摳門和吝嗇，施比受更有福；同時保持謙虛和內斂，別太張揚高調，以免惹來麻煩。

事業★★★★

職場上可能會遇到一些意料之外的狀況，但絕非壞事，而是千載難逢的機遇！別只是看到繁瑣複雜的部分就不想碰，若能用心整理分析，其實沒有想像中困難，而且對事業發展非常加分。只是過程當中需要不怕麻煩的再三確認，防止因細節失誤而替別人背鍋、遭小人落井下石等等。此外，不妨趁此時機，充實專業技能，或是報考與工作相關的證照，不斷學習和進步，才不會被時代淘汰，也才能穩固地位。

愛情★★★★

運走和合之勢，感情運勢整體來說頗不錯！單身者身邊會有不少熱心人士幫忙牽線，若想盡快遇到對的人，不妨大方說出自己心目中理想對象的條件，才能鎖定合適目標。別忘了也要多打點自己的衣著，留給對方好印象。有伴者則是默契十足，每天都有聊不完的話題，且在家事分工、財務分配以及教養觀念等方面，都能在溝通中達成一致性；家庭氛圍和諧，也有助流年運勢再提升。

財運★★★

即使運走三合，在財運上亦要加倍謹慎，因為「白虎臨門必破財」，是有得有失的一年；進帳不少、支出也多，定要理智消費，合理安排日常生活中錢財的進出，慎防買了不實用的東西造成財損，也要防止丟失貴重物品。此外，不建議進行風險性質的投資，也別太過貪心的高額單項投資，盡量分散項目、降低風險，或許可以考慮定期定額的理財方式，雖然回收得較緩，但相對穩定。

健康★★★

身體狀況不算差的一年，雖然流年命宮凶星主意外災害，不過歲運三合能沖淡厄運，別因一時興起或朋友們起鬨，而從事具危險性或刺激性的活動。運動方面也要循序漸進，依自己的體力來調整，切莫貪心想要一次做足，反而對健康造成負擔。此外，也要留意泌尿系統及婦科方面的保養，一有不適，即需就診檢查，不可拖延。

馬──強運黑馬，鴻運大開

屬馬朋友是今年的強運黑馬！擺脫去年正沖太歲的低潮，儘管流年仍有「丑午相害」之勢，以及「暴敗」、「天厄」、「歲煞」等煞星虎視眈眈，幸而時遇超級大吉星「紫微」、「龍德」、「地解」拱照命宮，各方面都有貴人在關鍵時刻挺力助陣！

加上屬馬之人反應迅速、當機立斷及勇往直前的特質，得以掌握良機，施展好運！唯要提醒的是，任性急躁容易誤事，甚至會功虧一簣，保持冷靜理智是一大功課。

事業★★★★★

職場表現過關斬將、勢不可擋！似乎有股力量拉著你往前衝衝衝，全力以赴參與每項業務，不僅能力出色、大獲好評，且團隊默契及合作性極佳，也有實質回收，更鼓舞了屬馬朋友敢於創新嘗試；切莫停下提升的腳步，持續學習與進修，增進專業力，為事業奠基！然而凡事不可掉以輕心，再怎麼走運，都不可心生驕傲而看輕他人，否則容易暗中樹敵，反使運勢起伏。謹記行事應低調謙遜，廣結善緣。

愛情★★★★★

熱情積極又主動的屬馬朋友，輔以這一年大行貴人旺運，感情發展也多能稱心如意！單身者不乏追求對象，也會透由熱心親友牽紅線，但別想愛昏頭而急就章，不妨先抱著認識新朋友的心態，融入彼此的生活圈，相處觀察一段時日後，再做決定。有伴者可以多參與對方親友活動，愛屋及烏，也有助情感更契合；此年亦要避免公私事交互影響，才是戀情長久發展之道。

財運★★★★

相較其他運勢，財運發展稍弱了些，但仍是水準之上。受「暴敗」星影響，今年財務容易出現不測風雲、起落風險大，或許還會有「三更窮、五更富」的情況，因此，對於「耳聞」之事（無論是小道消息、還是內線訊息）需力求謹慎，寧可暫緩「畫大餅式」的投資，也不要因一時之貪而貿然進場，別老想著一夜致富的美夢，踏實穩健才是理財上策。

健康★★★★

全年健康無虞，沒有需要特別擔心之處，不過也不能鬆懈，該養生的、該鍛鍊的、該節制的，一樣都不能少；且貴在持之以恆，做任何事都不能只有三分鐘熱度，特別是維持健康體態，更需長遠規劃、務實執行。此年因整體運勢大旺，少不了人情聚會，要留意飲食的衛生與均衡，避免病從口入或埋下潛藏禍患。

羊──波折辛苦，低調沉潛

時運進入正沖太歲的一年，對運勢的負面影響最為猛烈，難免波動不斷、是非頻起。流年命宮「大耗」、「歲破」、「豹尾」、「月煞」、「的煞」、「闌干」等煞星雲集，只有一顆力道不強的「月空」星稍微緩衝攻勢，整體說來是「心」苦又辛苦。

今年無論對人對事都不要過於執著或想要一較高下，以免小事變大或遭無妄之災；秉持以和為貴、隨遇而安的原則，從心態面調整，低調沉潛才能守住底線。

事業★★

整體運勢不盡理想，職場也倍感無力，常常覺得處處碰壁、諸事不順，各種困境和事端接二連三，還有小人搗亂，甚至勞而無功，較難取得好成績。雖然今年沒有「舒舒服服地升職加薪、走上人生巔峰」的運氣，但是天助自助者，只要心中明確事業目標、按部就班，懂得靈活變通，遇事能換個角度思考，都能夠學到很多寶貴的知識和經驗。屬羊朋友思慮周到、替人著想，不過要明眼識人，以防近憂。

愛情★

「保有正能量」是此年維持感情好運的必備，因沖犯太歲，特別容易心神不寧、沒有安全感，常常是自顧不暇，更別說要發展愛情了。這樣的時機對單身者來說，最重要的並非談情說愛，而是安定心性；或許投入信仰幫助、或許尋求親友援手，總之讓自身氣場保持和順是眼前的首要任務。有伴者亦然，容易爭吵衝突的時局，維繫感情不易，不要一副高高在上或生人勿近之貌，對另一半要打開心門，相信對方不只是有福同享，也願與你有難同當。

財運★

財運沖破、又逢「大耗」，代表今年會有很多破財之事上門，最基本的是節制消費，現在不是你隨心所欲購物之時，沒必要入手的東西，要克制住自身的欲望，更不要有名牌迷思。在投資理財方面，可別幻想著一夜致富，看似短期高獲利或新創類型的投資，請三思而行，以免血本無歸。此外，親友借貸要盡量婉拒，否則亦是有借無還。不妨行善布施、小額捐款，主動破歡喜財，化解歲破之災。

健康★★

運勢影響心理、心理影響身體，今年容易情緒低落，甚而有些憂鬱、封閉心房。提醒你，事件的發生總會過去，但可別因此跟自己過不去，若老是對小事介懷，久而久之真的會悶出病來。此外，如果本身就有舊疾或慢性病，要謹遵醫囑、定時回診，以防後患；同時謹守交通規則，切勿酒駕、超速或闖紅燈，以免禍己及人。

猴──吉中見凶，利他利己

流年有吉星「月德」、「天喜」、「攀鞍」助運，也有煞星「死符」、「陰煞」、「小耗」威脅，可說是勢均力敵，行運是吉是凶，端看今年在面對各方情事時的臨場反應與人際交往。

屬猴朋友機靈敏捷，自有一套做事原則，也常做得又快又好；但若總是以自己的利益為優先考量的話，就容易「聰明反被聰明誤」，結果不如預期，甚至造成損失。提醒你，以大局為重，多傾聽他人建議，勿自恃才高而目中無人，即能維持好運。

事業★★★

貴人吉曜加分，職場助力不少，不過如此美運得要你與團隊同心合作，才得以發揮最大效益；若只是逞個人主義，反而會削減良機。另一方面，今年事業發展動中見利多，如有出差遠行或跨領域合作的機會，要多加把握，定能迸出燦爛的創意火花！不過在發展的同時也伴隨著風險，在制定任何決策的時候務必要多次分析、研究，多聽取朋友、合作夥伴的意見，以免大意失荊州。

愛情★★★★

喜星加持，運勢一路揚升！今年感情發展多能稱心如意，只要彼此是用心、真心的相處，定能嘗到幸福美滿的愛情果實。單身者人氣桃花極旺，不用擔心沒有對象、就怕選擇太多亂了方寸，此時親友團就派上用場，尤其是你信得過的長輩朋友，是你順利脫單的愛情顧問。有伴者人緣亦佳，雖利於工作進展，但不可逾越本分；對另一半經常說些體己話、多點貼心舉動，有利感情增溫！

財運★★★

正財進展較為穩定，勞有所得，幾分耕耘就有幾分收穫，只要踏實肯幹，會有不錯回報。不過偏財運就要謹慎為之了，要根據個人資產現況來合理配置，千萬不能眼紅於別人的高收益；而借錢投資，因為高收益的背後隱藏著高風險，一不小心就是全盤皆輸。此外，今年不時會有小破財事件（例如丟失物品、器具家電壞了要修等等），平時即要做好開銷計劃，留有準備金，以備不時之需。

健康★★

你不理健康、健康也會離你而去！屬猴朋友會在被看見、有掌聲之處盡力拼搏，但往往卻忽略了最重要的養生保健，光是三餐不定時、沒規律運動，對身體就有不小的傷害，尤其容易引起消化道不適。提醒你，再忙也要照顧自己的三餐飲食，吃對東西與吃對時間很重要。此外，這一年也要多留意家中長輩的身心，如發現異狀，不可等閒視之。

雞──迎合太歲，吉星撐腰

「丑酉半合、合則有力」，從去年的破太歲跨到今年的合太歲，屬雞朋友這一年不僅獲得三合貴人相助，還有「三台」、「天解」、「解神」等吉星撐腰，能夠在關鍵時刻發揮強大的正運，整體運勢提升不少！

屬雞之人多半能言善道、善於交際，若能廣結善緣、豐富人脈，才華和能力將有更大的施展空間。不過亦有「浮沉」、「五鬼」、「官符」、「血刃」等煞星危害，常常心神不寧、無法信任他人；狀況發生時要客觀審視全局，勿先外指，因為關鍵常常在自己，即時導正，避免矛盾加深影響行運。

事業★★★★

事業發展擁貴人鼎力相助，不過自己也得加把勁，不能只是等待好事發生；保持積極進取的狀態，職位才有望獲得晉升。不過在工作上應腳踏實地、穩中求勝，急於求成只會忙中出錯，影響效率和成果；同時要融入職場團體之中，別只是在自己的小天地裡埋頭苦幹，不妨多與不同職務的同事交流，有機會得到利多情報。另需留意小人從中作梗，上班期間務必少說話、多做事，以免捲入八卦漩渦。

愛情★★★

沒有桃花星照耀的一年，雖是和合流年、有不少浪漫際遇，但若本身不夠積極，則感情走勢仍是較為平淡。單身者重心多半放在事業發展，愛情像是可有可無的調味料，若還沒想要投入一段戀愛也無妨，但可別因此疏忽了經營人脈。有伴者變得容易疑神疑鬼、喜歡查勤，與其自己瞎猜忌，不如打開天窗說亮話，向另一半傾訴自己的想法，你會發現一切都是庸人自擾。

財運★★★

一方面有財星入命，一方面則是煞星損財。此年若能根據經驗和客觀的資料，精準分析市場走勢再做決定，較能把握投資良機，獲得理想的收益。但重要事務上要親力親為、奉公守法，牽涉到合約文件時更要留意條款細節，不要貪圖一時安逸或便宜行事而草率了事，否則容易大起大落、或是惹來人我是非，小則常常收到交通罰單、大則會招來訴訟纏身，不可不慎。

健康★★★

身體無大礙，但容易陷入情緒困境。屬雞朋友心思細膩、也容易記仇，倘若一味執著，其實是苦了自己；對許多人事物要睜一隻眼、閉一隻眼，日子才會輕鬆自在。另一方面，此年易發生血光意外，無論使用刀械器具或是外出行走，都要格外小心；或可主動捐血、洗牙、抽血健檢等破解災厄。

狗──戌丑相刑，閒事莫管

屬狗朋友在辛丑流年與太歲相刑，也是犯太歲的一種，雖然不像正沖太歲或坐太歲的威脅那麼大，但因此年福星助力不強、又有「年煞」、「天煞」、「卒暴」、「勾絞」等煞星來擾，整體來說不能見吉。

煞星多是破壞人際關係、令運勢起伏不定，易有破財或與人明爭暗鬥、因財失義等投機走險之事發生，凡事須謹慎，閒事莫管，以免惹禍上身。幸而貴人星「太陰」入命，能得女性長輩出手相助，困難得以緩解。

事業★★★

在外部環境和自身工作形式不太明朗的時候，放慢一下腳步是最好的選擇，要好好審時度勢，客觀看待自己目前的能力和在公司或者行業裡的位置，找到突破口，提升不足之處，為事業的進一步發展打下堅實基礎。這一年在遇到困境時，如能虛心請教或者求助他人，必當事半功倍！尤其是向女性上司或同儕請益，幫助更大！只要多付出耐心和努力，有極大機會扭轉不利局面，逆中求進。

愛情★★★

「太陰」是顆桃花星，不過利女不利男，女性朋友的感情路相對順遂；男性朋友雖然會受到年長女性歡迎，但要慎防美人計，勿玩感情遊戲，以免陷進三角關係的糾纏之中。此外，情緒起伏大亦是今年戀愛發展的一大困擾，切勿讓小問題變得複雜，冷靜平和的心態有助於化繁為簡。大抵來說，單身者會有女性朋友，幫助你牽線搭橋；有伴者姻緣容易出牆，要注意第三者。

財運★★

受到時運刑犯太歲的影響，今年進財不易，破財倒是挺快的。與自己無關的事情，切忌強出頭或者硬插手，以防招惹無謂的是非糾纏；面臨借貸和擔保方面的請求要妥善處理，否則容易陷入金錢糾紛中。偏財方面也是保底為要，因為之前購買的投資理財產品，由於形勢不好，可能都會出現不同程度的虧損。提醒屬狗朋友全年都要懂得節流，不要花費太多金錢在諸如奢侈品或收藏品上，盡量縮減開支。

健康★★

今年會有意外或者驚嚇之事發生，運動或開車時都要注意安全，以免受傷流血。此外，身體底子較虛弱，容易因為外在環境的變化而出現各種疾病，該做好的防護措施不可少，也盡量少出入公共場所或遠行外地。要能夠體認到養生的重要性，多吃些滋補類的食物，或者品質較好的養生保健食品，以提升健康。

豬──諸多挑戰，疲於奔命

個性浪漫真摯、待人溫和以禮的屬豬朋友，在面對際遇時多半是樂天知命、能見招拆招，然而今年時運缺少吉星照應，反倒是「豹尾」、「飛廉」、「大煞」、「喪門」、「地喪」等煞星群聚，面對新一年的諸多挑戰，恐怕也是疲於奔命。

切記凡事謹守本分、思前想後，不跟著瞎起鬨，就能減少人我是非的傷害；同時也要依實際情況，採取即時應對，莫讓拖延病壞了事。另一方面，此年家宅運勢也不大安寧，對於家中老小及家人間的相處，要多花心思打理與協調。

事業★★★

職場有先難後易、多勞少得之象，不過可別氣餒而擺爛，歸功於屬豬朋友平時建立起的好人緣，即使工作一時不盡理想，也有望借助同輩之力來解決問題，前提是要坦誠相對，不可為了面子而有所隱瞞；示弱不代表能力差，有時也是一種以退為進。另外，亦須提防小人在背後搬弄是非，尤其是無事不登三寶殿的友人，不要想得太過天真，要存有一定的戒備心，不該說的話不要亂說，以免惹爭議。

愛情★★★

感情運是靜待時機的一年。單身者不妨多找相識許久的好友聚頭，重溫往日情誼的同時，也再深入瞭解對方的性格及喜好；雖然未必能馬上就跨進一步成為情侶，但確實有助培養感情、開展未來情緣，所以別太心急求愛，以免嚇跑對方。有伴者則是容易因為各種家庭瑣事而疏忽了情感維繫，甚至讓口角爭吵取代了關心問候；可別任由矛盾堆積，需要即時溝通，對伴侶體諒和信任，便可解憂解結。

財運★★

「地喪」逢「大煞」，盜賊恐橫行！除了保管好個人財物、注意門戶安全，日常上街或深夜回家時，也要少帶現金和貴重首飾；穿著別過於浮誇，低調為上，謹記財不可露白。此外，今年忌借、忌保、更忌賭，便宜莫貪。屬豬朋友對於數字容易迷迷糊糊、不夠上心，很多時候不太注重細節而吃虧，只要與錢財有關之事，都要嚴謹確認、合理消費，以免遭人暗中動手腳；理財上也要有未雨綢繆的心態，不可冒險地以小搏大，以免財來財去一場空。

健康★★

「大煞」值流年、外加「喪門」並「地喪」，正所謂「不是傷人就損財，憂思重重整一年」。吉人天相的屬豬之人今年也不可不慎，謹防意外事故、顧全人身之外，更要特別關心家中長幼的健康，遇病要即時求醫檢查，不可拖泥帶水；家居環境也要做好安全措拖，儘量保持整潔通暢，以防家中大小因絆倒而受傷。今年不宜探病問喪，以免催動負面氣場。