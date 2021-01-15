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畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

編譯中心 / 綜合報導
俄國一對繼母子，相識13年擦出愛火。取材自巴曼雪娃Instagram
俄國一對繼母子，相識13年擦出愛火。取材自巴曼雪娃Instagram

真人版「母子戀」上演！俄國一名35歲的網紅巴曼雪娃（Marina Balmasheva）背叛前夫，與21歲的繼子弗來德莫（Vladimir）出軌譜出戀曲，兩人於去年結婚，目前巴曼雪娃更懷上繼子的孩子。據她的前夫阿勒克西（Alexey）描述，是前妻「引誘」了他的兒子，兩人更曾在他也在家時，完全不害羞的發生性行為。

英國太陽報報導，13年前，22歲的巴曼雪娃嫁給32歲的阿勒克西，當時阿勒克西的兒子弗來德莫才年僅7歲。後來弗來德莫漸漸長大，19歲時離開家中念大學，想不到就在大一放假回家時，這對母子的感情產生了變化，隨後更出軌成為巴曼雪娃的「小三」。

阿勒克西痛批前妻引誘兒子，他回憶過去，稱巴曼雪娃會趁自己在睡覺時，偷偷溜到兒子的床上發生性行為，完全不管老公是否也在家裡。而一陣激戰後，巴曼雪娃再偷偷跑回阿勒克西的床邊，假裝什麼事都沒發生。阿勒克西無奈表示，「如果對象不是我兒子，那我會原諒她偷吃」。

現在，巴曼雪娃已經跟阿勒克西離婚，並於去年7月跟繼子結婚。她也透露，為了配合對方年輕的外貌，自己接受多種整形手術，而弗來德莫也會愛上她的一切，包括整形傷疤、橘皮組織還有個性。目前巴曼雪娃也懷上弗來德莫的孩子，兩人放閃無極限，時常在Instagram曬出甜蜜照。

巴曼雪娃與前夫合影。 取材自巴曼雪娃Instagram
巴曼雪娃與前夫合影。 取材自巴曼雪娃Instagram
兩人相當愛放閃。取材自巴曼雪娃Instagram
兩人相當愛放閃。取材自巴曼雪娃Instagram
巴曼雪娃與繼子弗來德莫發展不倫戀。取材自巴曼雪娃Instagram
巴曼雪娃與繼子弗來德莫發展不倫戀。取材自巴曼雪娃Instagram
巴曼雪娃懷上繼子孩子。取材自巴曼雪娃Instagram
巴曼雪娃懷上繼子孩子。取材自巴曼雪娃Instagram
兩人在去年7月結婚。取材自巴曼雪娃Instagram
兩人在去年7月結婚。取材自巴曼雪娃Instagram

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