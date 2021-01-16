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除雪變露營！日男自製雪屋 暢飲啤酒、大嗑墨西哥料理

編譯中心 / 綜合報導
一位日本網友因為住家周圍嚴重積雪清不完，乾脆在雪中拿出啤酒、瓦斯爐等，變成「單人露營」享受。取材自推特
一位日本網友因為住家周圍嚴重積雪清不完，乾脆在雪中拿出啤酒、瓦斯爐等，變成「單人露營」享受。取材自推特

日本這個冬天豪雪成災，許多地區都飽受紀錄級的降雪肆虐，令許多民眾苦不堪言。不過最近有位網友，面對這場大雪乾脆轉念，在雪中自製雪中小房屋，引以網友的討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「ビーフン・トール」近日PO出照片，表示因為大雪，住家周邊的積雪超過一公尺高。雖然他曾試著要清理，但無奈積雪實在太多了，因此他只好暫時停下除雪工程，考慮其他對策。

此時，他靈機一動，想到如果在雪中放一些啤酒，或許就能改變氣氛。於是他在雪中挖了個洞，除了啤酒之外，還擺起水壺、泡麵，直接把積雪當做天然生成的「雪中小屋」。後來乾脆在雪中，用小瓦斯爐煮起了墨西哥辣豆醬，彷彿露營般，享受置身於大雪中的生活。

這樣豁達的態度，讓他引起不少網友的討論，紛紛表示「太超現實了，一瞬間我還以為是玩具模型」、「看這個都覺得雪國很開心了」、「畢竟現在正好流行單人露營嘛」、「這正是所謂的『快樂的人是贏家』」、「天然的冰箱嗎」、「你是天才嗎」、「我也想嘗試看看一次這種的」。

網友後來更在雪中煮起墨西哥料理，還表示在雪中吃別有風味。取材自推特
網友後來更在雪中煮起墨西哥料理，還表示在雪中吃別有風味。取材自推特
由於積雪超過一公尺以上，造成網友除雪困難。取材自推特
由於積雪超過一公尺以上，造成網友除雪困難。取材自推特

日本 墨西哥 降雪

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