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英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕

編譯中心 / 綜合報導
唐娜近日迷上裸體烘焙。取材自唐娜推特
唐娜近日迷上裸體烘焙。取材自唐娜推特

英國一對夫婦在11年前因為參加「裸體海灘」活動，體驗到自然主義的美好，從此之後不論外出或在家，通通都全裸，就算是碰上新冠肺炎或寒流，也無法阻擋他們。這對夫婦也表示，現在的他們穿上衣服，反而還會感到不舒服。

根據英國每日郵報報導，55歲的唐娜（Donna Price）是前文書職員，而她70歲的丈夫約翰（John）則是退休的訊號測試員。夫妻倆在2010年時到紐西蘭參加裸體海灘活動後，就愛上這種感覺，並崇尚自然主義，從此兩人無論是否在家都會全裸，因為這樣「能夠擁有一種極大的自由感」。

唐娜表示夫妻全裸的行為，在大多同樣崇尚自然主義的人們眼中，並不奇怪，有些人在路上看見也只是問聲好便離開；有些人還會鼓勵她，「天啊！妳比我勇敢」、「真希望我也能做到」。

就算遇上了寒流或是新冠肺炎，這對夫妻也持續全裸活動，在疫情封城期間，他們也會參加虛擬社團，進行裸體瑜珈、線上生日派對等，而穿上衣服的他們，反而會感到不舒服。不過唐娜坦言，自然裸體者需要隱私，幸好他們在2019年搬到郊區，那裡有更多讓夫妻倆感到舒適的空間。

雖然根據當地法規，在公共場合裸體並不構成刑事犯罪，但是，如果有證據顯示該舉動造成他人驚嚇或困擾，恐怕會被逮捕。唐娜坦言，自然主義受到了汙名化，這也是為什麼英國自然主義會展開名為「Just One Person」的運動，用來與團體以外的人交流。

唐娜指出，裸體的好處就是大約3到4周才要洗衣服，且數量不多。取材自唐娜推特
唐娜指出，裸體的好處就是大約3到4周才要洗衣服，且數量不多。取材自唐娜推特
英國ㄧ對夫婦崇尚自然主義，享受全裸帶來的自由感，所以他們不論是外出找朋友或在家裡...
英國ㄧ對夫婦崇尚自然主義，享受全裸帶來的自由感，所以他們不論是外出找朋友或在家裡都全裸。 取材自唐娜推特

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