遇見別錯過！最疼另一半3大星座男 天秤居然上榜了

3大星座男，遇到了不要錯過。取材自Pelexs

2021年，單身的朋友要注意了！想要找到最疼自己的另一半嗎？那就不要錯過3個星座的男人，這3個星座的男人，只要認定了另一半，就會極盡所能的疼惜對方，雖然面向個有不同，但絕對都值得「遇上不放過」的好選擇。

第三名：處女男／夠細心

大家對於處女男的基本印象，就是「難搞」、「龜毛」、甚至有潔癖，總覺得處女男不好相處，但其實處女男只是愛乾淨，不希望別人看到的自己是不好形象。如果被處女男認定是另一半，那麼處女男的「細心」，可會讓人很感動，會承擔起家裡所有的責任，各種大小事都會細心的照顧與在意，是否可以趕快嫁了。

第二名：天秤座／夠暖心

不少人提到天秤男，大概不外乎「花心」，也會覺得對方人緣很好，甚至是「中央空調的渣男」，天秤男總給人一種大方、有質感的印象，也很好親近，但他們在沒有認定對方前，確實也是中央空調。但一旦認定對方，天秤男對另一半的溫柔體貼，以及暖心，會讓人很感動，而且天秤男有個大優點，就是即使心情再不好，也不太會發洩在另一半的身上，甚至更在乎你的心情，讓人覺得太幸福啦！

第一名：巨蟹男／無微不至

第一名就是巨蟹男，充滿了愛家、專情的形象，拿下第一名根本不意外。巨蟹男平常會認真工作，也能取得好表現，但若是有另一半，他也會努力抽出時間去陪伴另一半，因為這對他來說是最重要的，所以巨蟹很珍惜認定的另一半，給對方最好的生活，雖然不會甜言蜜語，但會用行動來證明。